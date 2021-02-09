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2ª Turma do STF

Maioria vota para garantir a Lula acesso a mensagens de Moro e Lava Jato

Julgamento ocorre na 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal. Ministro indicado por Bolsonaro votou a favor de petista

Publicado em 

09 fev 2021 às 18:12

Publicado em 09 de Fevereiro de 2021 às 18:12

A 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria, nesta terça-feira (09), para manter decisão do relator Ricardo Lewandowski de autorizar que a defesa do ex-presidente Lula tenha acesso a mensagens trocadas pelo então juiz Sergio Moro e procuradores que atuaram na Operação Lava Jato. As conversas, via aplicativo Telegram, foram acessadas por hackers.
Os ministros Lewandowski, Cármen Lúcia e Kassio Nunes – indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para compor o Tribunal – votaram a favor da defesa do ex-presidente petista. Já o ministro Edson Fachin se posicionou contra. Gilmar Mendes está proferindo o voto.

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