Maioria vota para garantir a Lula acesso a mensagens de Moro e Lava Jato

A 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria, nesta terça-feira (09), para manter decisão do relator Ricardo Lewandowski de autorizar que a defesa do ex-presidente Lula tenha acesso a mensagens trocadas pelo então juiz Sergio Moro e procuradores que atuaram na Operação Lava Jato. As conversas, via aplicativo Telegram, foram acessadas por hackers.