Maioria vota para garantir a Lula acesso a mensagens de Moro e Lava Jato

A 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria, nesta terça-feira (09), para manter decisão do relator Ricardo Lewandowski de autorizar que a defesa do ex-presidente Lula tenha acesso a mensagens trocadas pelo então juiz Sergio Moro e procuradores que atuaram na Operação Lava Jato. As conversas, via aplicativo Telegram, foram acessadas por hackers.
Os ministros Lewandowski, Cármen Lúcia e Kassio Nunes – indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para compor o Tribunal – votaram a favor da defesa do ex-presidente petista. Já o ministro Edson Fachin se posicionou contra. Gilmar Mendes está proferindo o voto.