Lula passa por exames de rotina em hospital de São Paulo

O presidente Lula (PT) passou por exames de rotina em São Paulo neste sábado (13), que não mostraram alterações em seu quadro de saúde, informou o Hospital Sírio Libanês em boletim médico.
Lula, segundo o boletim, foi acompanhado por Roberto Kalil Filho, médico pessoal do presidente, e Ana Helena Germoglio.
O presidente tinha uma agenda no Rio na tarde desta sexta-feira (12), mas cancelou e viajou de Brasília a São Paulo, sem agenda oficial, onde ficará no final de semana.
Em 29 de setembro do ano passado, o presidente foi submetido a uma cirurgia no quadril em Brasília, chamada artroplastia — que é a colocação de uma prótese para tratar sintomas da artrose avançada.
Antes da cirurgia, o presidente vinha se queixando de dores desde o período eleitoral, em 2022. Chegou a afirmar que não realizou o procedimento logo depois de assumir para não demonstrar fragilidade e as pessoas acharem que ele estava "velho".
A artrose é uma doença associada à perda de cartilagem, uma superfície que recobre as articulações para evitar o atrito entre os ossos.
À época, ele também fez uma blefaropastia, que consiste na retirada de excesso de pele das pálpebras.
Normalmente, se faz para evitar a aparência de um olho cansado, com a parte de cima das pálpebras caída sobre os olhos.