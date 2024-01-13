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Sírio Libanês

Lula passa por exames de rotina em hospital de São Paulo

O presidente Lula (PT) passou por exames de rotina em São Paulo neste sábado (13), que não mostraram alterações em seu quadro de saúde
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

13 jan 2024 às 15:50

Publicado em 13 de Janeiro de 2024 às 15:50

presidente Lula (PT) passou por exames de rotina em São Paulo neste sábado (13), que não mostraram alterações em seu quadro de saúde, informou o Hospital Sírio Libanês em boletim médico.
Presidente Lula inaugura o Contorno do Mestre Álvaro
Presidente Lula inaugura o Contorno do Mestre Álvaro Crédito: Fernando Madeira
Lula, segundo o boletim, foi acompanhado por Roberto Kalil Filho, médico pessoal do presidente, e Ana Helena Germoglio.
O presidente tinha uma agenda no Rio na tarde desta sexta-feira (12), mas cancelou e viajou de Brasília a São Paulo, sem agenda oficial, onde ficará no final de semana.

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Em 29 de setembro do ano passado, o presidente foi submetido a uma cirurgia no quadril em Brasília, chamada artroplastia — que é a colocação de uma prótese para tratar sintomas da artrose avançada.
Antes da cirurgia, o presidente vinha se queixando de dores desde o período eleitoral, em 2022. Chegou a afirmar que não realizou o procedimento logo depois de assumir para não demonstrar fragilidade e as pessoas acharem que ele estava "velho".
A artrose é uma doença associada à perda de cartilagem, uma superfície que recobre as articulações para evitar o atrito entre os ossos.
À época, ele também fez uma blefaropastia, que consiste na retirada de excesso de pele das pálpebras.
Normalmente, se faz para evitar a aparência de um olho cansado, com a parte de cima das pálpebras caída sobre os olhos.

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