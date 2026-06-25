Lula parabeniza ultradireitista Espriella por vitória e diz que relação com Colômbia 'transcende ideologias'

Essa será a primeira vez que Espriella, que construiu sua imagem pública em torno de seu sucesso financeiro, exercerá um cargo público.





Durante a campanha, o advogado de 47 anos desprezou a classe política, apelidando-os de "os de sempre" e se colocando como um representante "dos que nunca"; adotou a camisa da seleção como símbolo para compor o seu discurso nacionalista; e prometeu linha-dura na segurança pública, que volta a ser uma das principais preocupações do colombianos dez anos após os acordos de paz com as Farc (Forças Armadas Revolucionárias Colombianas).





Tudo isso foi empacotado em uma retórica agressiva. Nos comícios, atrás de um vidro blindado, o então presidenciável chamou seus adversários de criminosos e narcoterroristas e falou que Cepeda era o "candidato das Farc", embora o senador nunca tenha participado da luta armada.