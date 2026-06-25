Horóscopo Chinês: previsões para os 12 signos em julho de 2026

Julho será marcado por maior sensibilidade e instabilidade, com tendências de reavaliações e ajustes Crédito: Imagem: WinWin artlab | Shutterstock

O ano de 2026 tem a energia do Cavalo, mas cada mês apresenta a referência de um dos animais do Horóscopo Chinês. Julho traz a influência da Cabra, um signo associado à sensibilidade e à vulnerabilidade.

É comum que as cabras subam grandes altitudes em busca dos melhores alimentos, mas não costumam ser utilizadas para auxiliar no plantio. Essa característica ajuda a compreender a energia atribuída aos nascidos no ano da Cabra, que, em alguns casos, podem apresentar dificuldade para trabalhar pelo que desejam e tendência a se beneficiar do esforço de outras pessoas.

Neste mês, esse comportamento poderá trazer prejuízos para quem convive com a Cabra, além de limitar o próprio nativo, que poderá deixar de desenvolver autonomia e se tornar mais dependente. No campo profissional, essa energia indica dificuldade de projeção e conquistas mais baseadas na bajulação do que no mérito.

O nativo da Cabra, por sua vez, conseguirá superar essa tendência ao abandonar a manipulação emocional e exercer seu ofício com mais brio e responsabilidade, sem se deixar levar pelas facilidades que surgirem ao longo do caminho profissional.

A seguir, confira as tendências para os 12 signos do Horóscopo Chinês em julho, segundo Tery Kanakura, consultora de Feng Shui e Astrologia Chinesa!

Rato

O nativo do Rato viverá um período mais leve, com alívio após desafios e maior espaço para descanso e lazer Crédito: Imagem: Sensvector | Shutterstock

O Rato, muitas vezes, apresenta um foco voltado para o setor profissional. Nesse ambiente, costuma desenvolver habilidades naturais relacionadas à competitividade e eficiência. De modo geral, é orientado para o lucro e a independência, podendo negligenciar o talento e a segurança.

No mês de julho, os nascidos no ano do Rato passarão por um período de alívio após grandes obstáculos. Inclusive, momentos mais leves se tornarão mais constantes e duradouros. Será uma boa fase para descanso e lazer.

Búfalo

Para o nativo do Búfalo, será um mês de maior tranquilidade, com momentos de paz e introspecção importantes para reorganizar as energias Crédito: Imagem: Sensvector | Shutterstock

O Búfalo é considerado o animal mais estável do Horóscopo Chinês, o que o torna resistente às mudanças necessárias. No corpo físico, essa característica pode trazer problemas para as articulações. Além disso, esse signo é disciplinado, dedicado e geralmente se envolve em trabalhos que exigem esforço, conseguindo atingir os objetivos com perseverança.

Em julho, os nascidos no ano do Búfalo tenderão a receber energias mais tranquilas. A paz se fará presente e momentos de introspecção serão bem-vindos, principalmente para canalizar as energias para 2027.

Tigre

O nativo do Tigre terá uma fase produtiva, com mais disciplina e foco para canalizar melhor sua energia nas ações do dia a dia Crédito: Imagem: Sensvector | Shutterstock

A instabilidade é uma das características mais evidentes no Tigre. Os altos e baixos marcam a sua vida, principalmente no que se refere às finanças. Esses desequilíbrios afetam todos que rodeiam esse animal, pois ele apresenta dificuldades para administrar as economias e tenta compensar as suas frustrações com bens desnecessários.

No mês de julho, os nascidos no ano do Tigre serão beneficiados pela capacidade de canalizar suas energias de forma prática e disciplinada nas ações. Isso, por sua vez, tornará essa fase especialmente produtiva.

Coelho

O nativo do Coelho passará por um período de reavaliação, em que olhar para o passado será essencial para evitar repetir erros Crédito: Imagem: Sensvector | Shutterstock

O Coelho costuma ser pacífico e cortês, o que o torna atencioso e protetor. Porém, ele é capaz de fugir de situações necessárias ao seu crescimento . Em julho, os nativos passarão por boas possibilidades relacionadas à estruturação. Nesse sentido, reavaliar ações passadas será fundamental para que erros cometidos anteriormente não venham a se repetir.

Dragão

O nativo do Dragão viverá um período de estabilidade e retomada, deixando tensões para trás e avançando com mais segurança Crédito: Imagem: Sensvector | Shutterstock

Autonomia e individualidade são qualidades essenciais do Dragão. Todavia, ele precisa tomar cuidado para não se tornar egoísta e orgulhoso. No caso, esse animal apresenta tais aspectos quando passa a se considerar mais importante que os demais.

Em julho, os nascidos no ano do Dragão passarão por momentos de maior estabilidade após tensões e conflitos vivenciados no mês anterior. Será uma fase propícia para começar a avançar depois dos recuos necessários.

Serpente

Para o nativo da Serpente, o mês será de maior fluidez, com destaque para a intuição e momentos positivos Crédito: Imagem: Sensvector | Shutterstock

A Serpente, signo mais intuitivo do Horóscopo Chinês, é conhecida pela astúcia e rapidez de raciocínio. Entretanto, quando mal direcionadas, tais características podem fazer com que esse animal se torne traiçoeiro e desonesto, atraindo a desconfiança das pessoas que convivem com ele.

Os nascidos no ano da Serpente poderão sentir maior expansão e fluidez em julho, o que favorecerá a paz e o otimismo. Além disso, sua intuição e compaixão estarão mais evidentes, contribuindo para esse momento positivo.

Cavalo

O nativo do Cavalo poderá receber boas notícias e resultados importantes, colhendo avanços de esforços feitos anteriormente Crédito: Imagem: Sensvector | Shutterstock

Popular e comunicativo, o Cavalo costuma ser imprudente em alguns momentos. Se bem direcionado, esse animal pode alcançar grandes objetivos, especialmente relacionados ao setor financeiro. Em julho, os nativos possivelmente terão boas notícias relacionadas a resultados esperados há muito tempo. Continuar focado poderá ampliar ainda mais os resultados.

Cabra

O nativo da Cabra terá um mês de maior conexão emocional, com encontros afetivos e familiares mais frequentes Crédito: Imagem: Sensvector | Shutterstock

O excesso de sensibilidade da Cabra faz com que ela se torne vulnerável. Os jogos mentais desse animal também são malvistos, podendo trazer impactos negativos. No mês de julho, os nativos passarão por bons momentos relacionados ao mundo emocional. Inclusive, os encontros com pessoas próximas e familiares serão favorecidos e recorrentes.

Macaco

Para o nativo do Macaco, o mês exigirá maturidade e responsabilidade diante dos desafios Crédito: Imagem: Sensvector | Shutterstock

Autoconfiante e autocentrado, o Macaco precisa tomar cuidado para não se tornar narcisista. Isso acontece quando ele olha demais para si e desconsidera as qualidades e necessidades alheias. Em julho, os nativos passarão por um período de tensão, crise e reavaliação. Essa fase, por sua vez, demandará maior responsabilidade e crescimento, mesmo que o processo seja doloroso.

Galo

Para o nativo do Galo, será necessário reflexão e atenção às próprias atitudes Crédito: Imagem: Sensvector | Shutterstock

Extremamente crítico, o Galo precisa desenvolver a compreensão e a aceitação para lidar com as próprias imperfeições e com as dos outros. Quando não adquire essas capacidades , sofre constantemente com as críticas. Em julho, os nativos começarão a se despedir de uma fase de expansão e entrarão em um período de restrições e reavaliações. Será necessária maior reflexão sobre certas atitudes, que poderão ser mal interpretadas.

Cão

O nativo do Cão contará com o apoio de pessoas próximas, favorecendo parcerias e conquistas coletivas Crédito: Imagem: Sensvector | Shutterstock

A necessidade de agradar a todos torna o Cão o animal mais dependente, inseguro e carente do Horóscopo Chinês. Esses sentimentos escondem o forte desejo de ser aceito. Neste mês, os nativos receberão ajuda de pessoas próximas. Esse período favorecerá associações e a concretização de objetivos em grupos e parcerias.

Javali

O nativo do Javali viverá um período de maior estabilidade, com base mais sólida para planejar o futuro com calma Crédito: Imagem: Sensvector | Shutterstock

O Javali está em constante transformação, o que pode ser bom ou ruim. Por um lado, representa o aprimoramento contínuo. Por outro, traz dificuldade em finalizar o que começou. No mês de julho, os nativos passarão por uma fase de maior estabilidade, que tenderá a se fortalecer em 2027. Será um bom período para traçar ações futuras.

Por Tery Kanakura