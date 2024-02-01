Lula, Pacheco e Barroso retiram juntos grades do STF em gesto pós 8/1

O movimento ocorre após o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional também retirarem as limitações de acesso. As grades começaram a ser colocadas esporadicamente a partir de 2013 e passaram a ser fixas em frente ao STF em 2016, segundo a Corte. De lá para cá, ao longo dos últimos anos, foi feito um reforço e ampliação da quantidade de grades.