Lula, Pacheco e Barroso retiram juntos grades do STF em gesto pós 8/1

BRASÍLIA - O presidente Lula, o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, e o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, retiraram nesta quinta-feira (1º) as grades em frente ao tribunal e que haviam sido colocadas de forma reforçada após os ataques golpistas de 8 de janeiro do ano passado.
O movimento ocorre após o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional também retirarem as limitações de acesso. As grades começaram a ser colocadas esporadicamente a partir de 2013 e passaram a ser fixas em frente ao STF em 2016, segundo a Corte. De lá para cá, ao longo dos últimos anos, foi feito um reforço e ampliação da quantidade de grades.
Em sua fala, Barroso exaltou a harmonia entre os Poderes atualmente no país. Ao seu lado, Pacheco afirmou que "a segurança democrática, no fim das contas, depende de um trabalho harmonioso, coordenado e cooperativo entre os Poderes".
Ambos falaram no plenário do STF, em sessão de abertura do ano do Judiciário. O presidente Lula (PT) foi um dos convidados. Ao falar de harmonia e democracia de hoje, nenhum deles citou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que liderou no país atritos entre os Poderes durante seu período na Presidência da República e também incentivou atos golpistas que culminaram com os ataques do 8 de janeiro de 2023.