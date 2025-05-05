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Governo Lula

Lula demite Cida Gonçalves e nomeia Márcia Lopes para Ministério das Mulheres

Presidente já fez 12 trocas em ministérios desde o início de seu terceiro mandato no Planalto
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

05 mai 2025 às 14:25

Publicado em 05 de Maio de 2025 às 14:25

BRASÍLIA - O presidente Lula (PT) anunciou nesta segunda-feira (5) a demissão da ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, em mais uma mudança ministerial de seu governo. No lugar, foi nomeada a também petista Márcia Lopes, ex-ministra de Desenvolvimento Social e Combate à fome do segundo mandato de Lula.
No domingo (4), ela já havia dito à Folha de S.Paulo que já tomaria posse nesta segunda, depois de reunião com o presidente. A exoneração de Cida Gonçalves e a nomeação de Márcia Lopes serão publicadas ainda hoje, em edição extra do Diário Oficial da União.
O presidente Lula, com Cida e Márcia, durante nomeação e posse no Palácio do Planalto Crédito: Ricardo Stuckert /Presidência da República
A demissão foi confirmada três dias depois de o presidente e Cida conversarem no Palácio do Planalto, por cerca de 20 minutos. Na ocasião, ela saiu sem falar com a imprensa.
Assistente social e professora, Márcia foi uma das coordenadoras do grupo técnico de assistência social no governo de transição, ao lado da ministra Simone Tebet (Planejamento) e da ex-ministra Tereza Campello.
É também irmã de Gilberto Carvalho, ex-secretário geral da Presidência de Dilma Rousseff e atual secretário nacional de Economia Popular e Solidária do Ministério do Trabalho. Durante o segundo mandato de Lula, Márcia ocupou diferentes cargos no Ministério do Desenvolvimento Social, chegando ao posto de ministra em 2010.
A saída de Cida da pasta já era dada como certa desde o começo do ano, com diferentes nomes ventilados para a substituição.
Rumores em torno de sua saída já circulavam pelo Planalto, como quando a primeira-dama, Janja, deixou de ir a um evento da ONU (Organização das Nações Unidas) em que Cida era a representante, em março dest ano. Segundo aliados, o gesto seria uma forma de evitar constrangimento provocado pela eventual demissão de Cida.
Ainda na sexta (2), após a conversa com Cida, Lula se reuniu com Carlos Lupi, anunciando sua demissão da chefia do Ministério da Previdência horas depois.
O então ministro deixou o governo após a revelação de descontos irregulares em benefícios do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), órgão sob responsabilidade da pasta. O designado para a pasta foi o ex-deputado federal Wolney Queiroz (PDT-PE), atual secretário-executivo da Previdência.
As duas demissões são mais uma etapa da reforma ministerial promovida pelo governo. Com as saídas de Cida e Lupi, Lula já fez um total de seis trocas somente este ano: Sidônio Palmeira (Secom) no lugar de Paulo Pimenta, Frederico de Siqueira Filho (Comunicações) no lugar de Juscelino Filho, Gleisi Hoffmann (Relações Institucionais) no lugar de Alexandre Padilha, que por sua vez assumiu o Ministério da Saúde no lugar de Nísia Trindade.
No total, já foram 11 trocas em ministérios desde a posse.

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