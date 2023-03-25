Lula adia novamente viagem à China por orientação médica

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) adiou novamente a viagem à China que começaria neste fim de semana. O mandatário apresenta um quadro de pneumonia e, após avaliações médicas, teve que rever a agenda.

O adiamento já foi comunicado para as autoridades chinesas com a reiteração do desejo de marcar a visita em nova data.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante entrevista ao site 247 Crédito: TV 247/Reprodução

A Presidência divulgou a seguinte nota: "O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva deu entrada no Hospital Sirio-Libanês - unidade Brasília, em 23/3/2023 com sintomas gripais. Após avaliação clínica, foi feito diagnóstico de broncopneumonia bacteriana e viral por influenza A, sendo iniciado tratamento.

Após reavaliação no dia de hoje e, apesar da melhora clínica, o serviço médico da Presidência da República recomenda o adiamento da viagem para China até que se encerre o ciclo de transmissão viral".