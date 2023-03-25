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Quadro de pneumonia

Lula adia novamente viagem à China por orientação médica

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) adiou novamente a viagem à China que começaria neste fim de semana
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

25 mar 2023 às 13:52

Publicado em 25 de Março de 2023 às 13:52

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) adiou novamente a viagem à China que começaria neste fim de semana. O mandatário apresenta um quadro de pneumonia e, após avaliações médicas, teve que rever a agenda.
O adiamento já foi comunicado para as autoridades chinesas com a reiteração do desejo de marcar a visita em nova data.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante entrevista ao site 247
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante entrevista ao site 247 Crédito: TV 247/Reprodução
A Presidência divulgou a seguinte nota: "O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva deu entrada no Hospital Sirio-Libanês - unidade Brasília, em 23/3/2023 com sintomas gripais. Após avaliação clínica, foi feito diagnóstico de broncopneumonia bacteriana e viral por influenza A, sendo iniciado tratamento.
Após reavaliação no dia de hoje e, apesar da melhora clínica, o serviço médico da Presidência da República recomenda o adiamento da viagem para China até que se encerre o ciclo de transmissão viral".

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