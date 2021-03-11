Luciano Huck critica Bolsonaro e cita retorno de Lula no Financial Times

O apresentador Luciano Huck vota para as eleições municipais 2020, no bairro da Barra da Tijuca, na cidade do Rio de Janeiro. Crédito: Beatriz Orle/Futura Press/Folhapress

O apresentador, cotado para ser candidato a presidente em 2022 com apoio de parte do empresariado, escreve também que, caso o governo Bolsonaro insista no negacionismo climático, o país pode piorar sua imagem e ser visto ainda mais como um pária no mundo.

O texto foi lido entre empresários brasileiros como uma exposição internacional no momento em que o ex-presidente Lula volta a ter condições de disputar a eleição de 2022. O jornal britânico Financial Times é uma das principais publicações econômicas globalmente. ​​