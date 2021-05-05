Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Lira anuncia criação de comissão especial sobre PEC do Voto Auditável
Câmara dos Deputados

Lira anuncia criação de comissão especial sobre PEC do Voto Auditável

Decisão se deu por meio de Ato da Presidência da Câmara, lido pelo presidente da Casa logo após o encerramento da sessão plenária desta terça-feira (4)

Publicado em 05 de Maio de 2021 às 11:45

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

05 mai 2021 às 11:45
Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados
Arthur Lira é presidente da Câmara dos Deputados Crédito: Luis Macedo/ Câmara dos Deputados
O presidente da Câmara dos DeputadosArthur Lira (PP-AL), anunciou a criação de uma comissão especial para analisar a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que cria o voto auditável.
A decisão se deu por meio de Ato da Presidência da Câmara, lido por Lira logo após o encerramento da sessão plenária desta terça-feira (4). O colegiado terá 34 membros titulares e o mesmo número de suplentes. A PEC 135/2019 é de autoria da deputada Bia Kicis (PSL-DF) e determina a impressão de cédulas em papel na votação e na apuração de eleições, plebiscitos e referendos.

Veja Também

"Se Lula voltar pelo voto direto, auditável, tudo bem", diz Bolsonaro em live

De voto impresso a inelegibilidade: Câmara pode mudar regras eleitorais

Voto impresso que Bolsonaro quer já foi testado no Brasil e não funcionou

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Câmara dos Deputados Arthur Lira
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva durante a campanha de 2022
As sombras de Lula e Jair nas eleições de 2026 estão em aberto
Solenidade na Assembleia Legislativa do ES no século XIX
O deputado capixaba que era “imoral” (mas ele tinha razão)
Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados