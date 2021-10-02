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Eleições 2022

Líder do PSDB no Senado rebate Tasso e diz que Doria lidera prévias

Izalci Lucas, que já declarou apoio a João Doria, afirma que a candidatura do governador de SP está "cada vez mais forte e consistente dentro do PSDB"
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

02 out 2021 às 08:27

Publicado em 02 de Outubro de 2021 às 08:27

O senador Izalci Lucas (PSDB-DF), líder da bancada do partido no Senado
O senador Izalci Lucas (PSDB-DF), líder da bancada do partido no Senado Crédito: Jefferson Rudy/Agência Senado
O senador Izalci Lucas (PSDB-DF), líder da bancada do partido no Senado, rebateu as informações dadas pelo senador Tasso Jereissati (PSBD-CE) de que o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, teria apoio de 80% da sigla nas prévias presidenciais tucanas.
Lucas, que já declarou apoio a João Doria, afirma que a candidatura do governador de São Paulo está "cada vez mais forte e consistente dentro do PSDB". "Estamos contando os votos e hoje temos o apoio de 64% da militância nacional. Essa é a realidade", diz o senador.
​No discurso em que declarou sua desistência das prévias e seu apoio a Leite, na terça (28), Tasso exaltou qualidades do gaúcho e afirmou que a maioria da bancada do Senado e 80% das executivas estaduais do PSDB estão apoiando essa ala nas prévias tucanas.
"Começamos a perceber uma coisa muito clara, que 80% mais ou menos das executivas estaduais ou estavam com Eduardo ou comigo, não estou exagerando", disse Tasso.
​Com a desistência de Tasso, são agora três candidatos nas prévias tucanas há ainda o ex-prefeito de Manaus Arthur Virgílio.
Em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo, Tasso afirmou que a característica de Doria é "muito de confronto, muito mais do que diálogo".
O senador disse ainda ser possível que o PSDB abra mão de ser cabeça de chapa para aglutinar o apoio de siglas aliadas e admitiu que Leite é mais aberto a isso do que Doria.

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