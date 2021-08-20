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CPI da Covid

Lewandowski pede que CPI tome medidas para preservar quebras de sigilo

Ação proposta pela secretária de Gestão do Trabalho e da Educação do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, contesta quebra e fato de não se ter mantido o sigilo dos dados

Publicado em 20 de Agosto de 2021 às 17:21

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

20 ago 2021 às 17:21
Ministro do STF Ricardo Lewandowski
Ministro do STF Ricardo Lewandowski Crédito: Nelson Jr/STF
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski determinou nesta sexta-feira (20) que a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Pandemia adote medidas para garantir a confidencialidade das quebras de sigilo fiscal e bancário autorizadas pelo colegiado.
A decisão do ministro foi motivada por uma ação protocolada pela defesa da secretária de Gestão do Trabalho e da Educação do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro. Além de contestar a quebra de sigilo, a defesa disse que a CPI deveria ter mantido o sigilo dos dados ao receber as informações bancárias e fiscais.
Segundo Lewandowski, em decisão anterior, foram determinadas regras para evitar a quebra de confidencialidade de informações dos investigados, como acesso exclusivo por integrantes da CPI. Os dados só poderiam vir a público após o encerramento dos trabalhos da comissão.
“Diante do exposto, dou provimento parcial à presente reclamação para determinar ao presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a Pandemia da Covid-19, senador Omar Aziz [PSD-AM], que adote, no prazo de 5 (cinco) dias, providências que garantam a confidencialidade do material arrecadado mediante quebras de sigilo autorizadas pelo colegiado, comunicando-as a esta Suprema Corte”, decidiu o ministro.
Lewandowski também determinou que a CPI, caso entenda, determine a abertura de investigação na Corregedoria do Senado Federal para apurar o vazamento de documentos relacionadas à secretária Mayra Pinheiro.

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