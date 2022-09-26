Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Lancha explode e mata arquiteta em MT; marido e amigos estão na UTI
Acidente

Lancha explode e mata arquiteta em MT; marido e amigos estão na UTI

De acordo com os bombeiros, uma equipe foi acionada às 15h50 de sábado (24) por testemunhas que viram a lancha explodir
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

26 set 2022 às 15:54

Publicado em 26 de Setembro de 2022 às 15:54

Uma arquiteta de 25 anos morreu após uma lancha em que estava com o marido e dois amigos explodir na tarde de sábado (24), no Lago Romancini, em Lucas do Rio Verde (MT). O corpo de Rita de Cássia Fernandes Lirio foi encontrado no domingo por mergulhadores do Corpo de Bombeiros. Os três sobreviventes tiveram queimaduras graves e estão internados em UTIs.
Pablo Patrick Gomes Vieira, marido de Rita, está internado em uma UTI de Lucas do Rio Verde, assim como Vinicius Marcari. O terceiro sobrevivente precisou ser transferido para uma unidade de saúde de Sorriso (MT) — a identidade dele não foi informada pela corporação.
Lancha explode e mata arquiteta em MT; marido e amigos estão na UTI
Lancha explode e mata arquiteta em MT; marido e amigos estão na UTI Crédito: Instagram
De acordo com os bombeiros, uma equipe foi acionada às 15h50 de sábado (24) por testemunhas que viram a lancha explodir. A embarcação pegou fogo e Rita foi arremessada para o lago, chegando a ficar desaparecida até mergulhadores fazerem as buscas na manhã seguinte.
Informações preliminares apontam que a lancha era de Pablo e que a explosão teria acontecido no momento em que ele tentou dar partida na embarcação para chegar a outra margem do lago.
Além de Rita, Vinicius e outro amigo do casal foram arremessados para fora. Acredita-se que Pablo tentou tirar a esposa de dentro da lancha e bateu a cabeça no painel.
Os sobreviventes foram socorridos com queimaduras de terceiro grau. As causas do acidente ainda serão investigadas pela Marinha do Brasil e Politec.

Veja Também

Aposentado morto visitava Capitólio de lancha pela 1ª vez, diz sobrinho

Vídeo mostra momento exato em que rocha desaba e atinge lanchas em Capitólio, Minas Gerais

Fogo e muita fumaça: incêndio atinge lancha em Vitória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente Mato Grosso
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Alecrim: 5 motivos para ter em casa a planta que ajuda a limpar as energias
Imagem de destaque
Bloqueio de Trump ao Irã é uma aposta arriscada. Vai funcionar?
Imagem de destaque
Quem é Alexandre Ramagem, delegado da PF e ex-deputado federal preso nos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados