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Rio de Janeiro

Justiça mantém prisão de madrasta suspeita de envenenar enteados

A madrasta é investigada pelo homicídio de Fernanda e tentativa de homicídio contra Bruno

Publicado em 23 de Maio de 2022 às 07:55

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

23 mai 2022 às 07:55
A Justiça do Rio de Janeiro decidiu manter a prisão de Cíntia Mariano Dias Cabral, acusada de envenenar os dois enteados - Bruno, de 16 anos, e Fernanda, de 22. Cíntia está presa em Benfica, no Rio de Janeiro, desde sexta-feira (20). Na decisão, a defesa pedia a troca da prisão temporária pela prisão domiciliar, mas o pedido foi negado pelo juiz Rafael de Almeida Rezende em audiência de custódia.
Cintia Mariano: suspeita de envenenar os dois enteados
Cintia Mariano: suspeita de envenenar os dois enteados Crédito: Reprodução
Após receberem a denúncia, agentes da 33ª DP (Realengo) fizeram uma diligência até a casa de Cíntia e, no local, encontraram um frasco de chumbinho - veneno utilizado para acabar com infestação e ratos. Segundo a Polícia Civil, os filhos biológicos de Cíntia afirmaram em depoimento que ela confessou a eles ter colocado veneno na comida dos enteados. A reportagem tenta contato com a defesa de Cíntia. Mas até o momento não houve retorno.
A madrasta é investigada pelo homicídio de Fernanda e tentativa de homicídio contra Bruno. A suspeita de envenenamento ganhou força após um de seus enteados - Bruno, um adolescente de 16 anos - passar mal após comer na casa do pai no domingo (15). O jovem teve os mesmos sintomas apresentados pela irmã Fernanda Carvalho Cabral, 22, que morreu em 28 de março.
Além disso, segundo a Polícia Civil, também foram abertos procedimentos para apurar se ela é a responsável pela morte de um ex-marido e de uma vizinha.
No dia 22, Cíntia Mariano Dias Cabral fez quatro postagens. Sempre com orações, mensagens de fé e esperança e a certeza de que Fernanda se restabeleceria
No dia 22, ela fez quatro postagens. Sempre com orações, mensagens de fé e esperança e a certeza de que Fernanda se restabeleceria Crédito: Reprodução

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