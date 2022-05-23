Justiça mantém prisão de madrasta suspeita de envenenar enteados

A Justiça do Rio de Janeiro decidiu manter a prisão de Cíntia Mariano Dias Cabral, acusada de envenenar os dois enteados - Bruno, de 16 anos, e Fernanda, de 22. Cíntia está presa em Benfica, no Rio de Janeiro, desde sexta-feira (20). Na decisão, a defesa pedia a troca da prisão temporária pela prisão domiciliar, mas o pedido foi negado pelo juiz Rafael de Almeida Rezende em audiência de custódia.
Após receberem a denúncia, agentes da 33ª DP (Realengo) fizeram uma diligência até a casa de Cíntia e, no local, encontraram um frasco de chumbinho - veneno utilizado para acabar com infestação e ratos. Segundo a Polícia Civil, os filhos biológicos de Cíntia afirmaram em depoimento que ela confessou a eles ter colocado veneno na comida dos enteados. A reportagem tenta contato com a defesa de Cíntia. Mas até o momento não houve retorno.
A madrasta é investigada pelo homicídio de Fernanda e tentativa de homicídio contra Bruno. A suspeita de envenenamento ganhou força após um de seus enteados - Bruno, um adolescente de 16 anos - passar mal após comer na casa do pai no domingo (15). O jovem teve os mesmos sintomas apresentados pela irmã Fernanda Carvalho Cabral, 22, que morreu em 28 de março.
Além disso, segundo a Polícia Civil, também foram abertos procedimentos para apurar se ela é a responsável pela morte de um ex-marido e de uma vizinha.