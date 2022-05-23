Justiça mantém prisão de madrasta suspeita de envenenar enteados

A madrasta é investigada pelo homicídio de Fernanda e tentativa de homicídio contra Bruno. A suspeita de envenenamento ganhou força após um de seus enteados - Bruno, um adolescente de 16 anos - passar mal após comer na casa do pai no domingo (15). O jovem teve os mesmos sintomas apresentados pela irmã Fernanda Carvalho Cabral, 22, que morreu em 28 de março.