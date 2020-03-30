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Justiça concede prisão domiciliar ao médium João de Deus em Goiás

A decisão de soltá-lo foi expedida pela juíza Rosângela Rodrigues Santos, da Comarca de Abadiânia (GO), a mesma que o condenou em janeiro, em razão da idade avançada e o histórico de problemas de saúde

Publicado em 30 de Março de 2020 às 17:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 mar 2020 às 17:56
João de Deus, médium
João de Deus, médium Crédito: Divulgação
A Justiça de Goiás concedeu prisão domiciliar a João Teixeira de Faria, o João de Deus, de 77 anos. A informação foi confirmada à reportagem pela defesa do médium.
A decisão de soltá-lo foi expedida pela juíza Rosângela Rodrigues Santos, da Comarca de Abadiânia (GO), a mesma que o condenou em janeiro, em razão da idade avançada e o histórico de problemas de saúde.
O advogado Marcos Maciel Lara informou à reportagem, no entanto, que aguarda o cumprimento da decisão.
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João de Deus está preso desde 16 dezembro de 2018, no Núcleo de Custódia do Complexo Prisional, na região metropolitana de Goiânia.
Ele já foi denunciado 14 vezes pela força-tarefa do Ministério Público (MP) de Goiás, 12 delas por crimes sexuais. Ao todo, segundo o MP, 194 mulheres já formalizaram denúncias no órgão.

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