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Em Pernambuco

Juiz do Recife é assassinado a tiros em Jaboatão dos Guararapes

Ele estava dentro do próprio carro quando foi atingido por criminosos que ocupavam outro veículo e efetuaram vários disparos. Os suspeitos fugiram
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

20 out 2023 às 15:03

Publicado em 20 de Outubro de 2023 às 15:03

O juiz Paulo Torres Pereira da Silva foi assassinado a tiros na noite desta quinta-feira (19) na região metropolitana da capital de Pernambuco.
O juiz Paulo Torres Pereira da Silva foi assassinado a tiros na noite desta quinta-feira (19) na região metropolitana da capital de Pernambuco. Crédito: Reprodução/Redes Sociais
O juiz Paulo Torres Pereira da Silva, 69, da 21ª Vara Cível do Recife, foi assassinado a tiros na noite desta quinta-feira (19) em Jaboatão dos Guararapes, na região metropolitana da capital de Pernambuco. Ele estava dentro do próprio carro quando foi atingido por criminosos que ocupavam outro veículo e efetuaram vários disparos. Os suspeitos fugiram.
Ainda não há informações sobre a motivação do crime. A polícia afirma que vai conceder uma entrevista coletiva à imprensa nesta sexta. O crime aconteceu por volta das 20h. Uma ambulância do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou a ser acionada, mas o médico da unidade móvel confirmou o óbito por disparo de arma de fogo.
O carro do magistrado se chocou contra um muro no local do crime. O veículo foi levado para ser submetido a perícia da Polícia Civil, no centro do Recife. Em nota, o TJ-PE (Tribunal de Justiça de Pernambuco) disse que Torres era juiz havia 34 anos e em várias oportunidades atuou como desembargador substituto.
"Conhecido como Paulão, o magistrado era muito querido por todos que fazem o Judiciário pernambucano", diz a nota. "O tribunal está entrando em contato com as autoridades policiais de Pernambuco e prestará todo o apoio necessário para o rápido esclarecimento do crime e a responsabilização dos culpados".
Também em nota, o presidente do STF (Supremo Tribunal Federal) e do CNJ (Conselho Nacional de Justiça), Luís Roberto Barroso, se referiu ao crime como assassinato covarde. "Tomei conhecimento do assassinato covarde do juiz Paulo Torres Pereira da Silva, que atua na primeira instância em Recife. Conversei com o presidente do Tribunal de Justiça do estado, que está em contato com as autoridades locais para apuração célere do episódio e a devida punição dos envolvidos", escreveu o ministro.
O Ministério Público de Pernambuco prestou solidariedade aos familiares do juiz e também disse estar em contato com as autoridades para contribuir com as investigações.

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