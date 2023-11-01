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Em Santa Catarina

Jovem morre espancado ao tentar reatar com namorada na casa da sogra

Ele levou um soco do padrasto da namorada, caiu no chão e bateu com a cabeça. Tudo aconteceu após o jovem ter discutido e ameaçado a sogra. As informações são da Polícia Civil
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

01 nov 2023 às 15:14

Publicado em 01 de Novembro de 2023 às 15:14

Jhones Cardoso, 24, morreu após ser agredido pelo padrasto da namorada, um homem de 61 anos, em Santa Catarina
Jhones Cardoso, 24, morreu após ser agredido pelo padrasto da namorada, um homem de 61 anos, em Santa Catarina Crédito: Reprodução/Redes Sociais
A Polícia Civil de Santa Catarina investiga o assassinato de Jhones Cardoso, 24, que teria morrido após ser agredido pelo padrasto da namorada, um homem de 61 anos. O caso ocorreu em Meleiro, no sul do estado, no último domingo (29). Jhones e a namorada teriam discutido no sábado (28) e voltaram a se desentender no domingo. O homem levou a namorada até a casa dela, depois foi até um bar encontrar com amigos, onde teria bebido. Pouco tempo depois, ele retornou à casa da sogra para falar com a namorada, mas ela tinha saído para encontrar algumas amigas. As informações são da Polícia Civil.
Ao voltar para a casa da namorada, Jhones teria discutido e ameaçado a sogra. O jovem levou um soco do namorado da sogra, caiu no chão e bateu com a cabeça. Ele chegou a ser socorrido e levado um hospital, foi diagnosticado com traumatismo craniano e morreu. Após o crime, o suspeito fugiu e ainda não foi localizado. A polícia já ouviu a mulher do suspeito, a namorada de Jhones e vizinhos que teriam testemunhado o ocorrido.
Após o crime, o suspeito fugiu e ainda não foi localizado. A polícia já ouviu a mulher do suspeito, a namorada de Jhones e vizinhos que teriam testemunhado o ocorrido. O corpo de Jhones Cardoso foi sepultado na terça-feira (31) no cemitério de Meleiro.

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