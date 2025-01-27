Jornalista é morto a tiros na porta de casa no interior de São Paulo

Geraldinho Duque foi assassinado a tiros em Potim Crédito: Reprodução/Redes sociais

Um jornalista de 61 anos foi assassinado a tiros na porta de casa, em Potim, interior de São Paulo, no sábado (25). Geraldo Gonçalves Duque, conhecido como Geraldinho Duque, chegava em casa de carro com a mulher, quando foi atacado a tiros. Ele tentava estacionar o carro na garagem de casa, no bairro Chácara Tropical.

A mulher de Geraldinho não foi atingida pelos disparos. De acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública), a Polícia Militar foi acionada e encontrou a vítima baleada dentro do carro. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu.

Geraldinho foi candidato a vereador nas eleições de 2024 pelo PSD, mas não foi eleito. Em outubro, no Facebook, ele denunciou que candidatos teriam supostamente comprado votos doando cestas básicas, anotado o número do título de eleitor dos moradores, feito boca de urna, entre outras irregularidades, mas não citou nomes.

Ele era membro da Igreja Pentecostal Ministério Despertai. Além da mulher, com quem estava casado havia 34 anos, o jornalista deixou três filhas e dois netos. "É com o coração em pedações que comunico o falecimento do meu amado pai. Ele foi um exemplo de amor, força e sabedoria, deixando em mim um legado de valores e muitas lembranças inesquecíveis", afirmou a filha Stefany Duque em uma publicação. "Apesar da dor da despedida, levo comigo a certeza de que ele estará sempre presente em meu coração. Agradeço a todos pelas orações e palavras de conforto neste momento tão difícil. Te amo infinitamente, meu melhor amigo", completou.