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Tucano ataca

João Doria: Eu me arrependo de ter votado no Bolsonaro

'Sigo o caminho das pessoas de bom senso e de equilíbrio, não vou seguir endossando um presidente da República que afronta o Judiciário, que afronta a liberdade imprensa, que não administra o que deveria administrar'

Publicado em 16 de Março de 2020 às 21:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 mar 2020 às 21:21
O governador de São Paulo, João Doria, elegeu-se numa autoproclamada parceria com o voto "BolsoDoria", mas agora se diz arrependido Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom | Agência Brasil
O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), seguiu o exemplo da deputada estadual Janaina Paschoal (PSL-SP) e disse nesta segunda-feira, 16, que se arrepende de seu voto em Jair Bolsonaro em 2018. "Me arrependo, sim", disse Doria, em entrevista à CNN. "Eu não tenho compromisso com o erro. Se erros foram cometidos, inclusive por mim, eu tenho obrigação de corrigir", falou o tucano.
"Eu sigo o caminho das pessoas de bom senso e de equilíbrio, não vou seguir endossando um presidente da República que afronta o Judiciário, que afronta a liberdade imprensa, que não administra o que deveria administrar. Eu condeno e lamento que o presidente da República do Brasil dê maus exemplos aos brasileiros", argumentou o governador.
Doria voltou a criticar a postura do presidente da República em meio à crise com o coronavírus. Olhando para a Câmara, o governador paulista deu uma "bronca" em Bolsonaro: 
"Presidente, acorde! O senhor foi eleito para ser presidente do Brasil. Administre o Brasil. Estamos vivendo uma crise gravíssima, não é hora de fazer chacota, não é hora de intimidar governadores"
João Doria - Governador de São Paulo
Falando em defesa dos governadores, o tucano cobrou respeito de Bolsonaro na lida com chefes das unidades federativas. Doria disse lamentar "que um presidente da República queira ridicularizar os governadores que estão trabalhando" para conter o alastramento do coronavírus. Segundo o governador de São Paulo, há uma "dissintonia" entre Bolsonaro e a realidade.
Perguntado se teria sido eleito governador em 2018 sem colar na campanha de Bolsonaro - Doria encampou o "BolsoDoria" no segundo turno das eleições -, o tucano fez menção da expressiva votação que recebeu em 2016 para a Prefeitura de São Paulo e disse que "não faz futurologia".

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