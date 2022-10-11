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'De boas' na Lagoa

Jacaré passeia por avenida em região metropolitana de Belo Horizonte

O animal, conhecido por muitos como Alfredo, foi flagrado passeando pela avenida Getúlio Vargas, na cidade de Lagoa Santa, em Belo Horizonte
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

11 out 2022 às 15:27

Publicado em 11 de Outubro de 2022 às 15:27

Um jacaré resolveu passear pela avenida Getúlio Vargas, na cidade de Lagoa Santa, na região metropolitana de Belo Horizonte (MG). A visita foi filmada por moradores que parecem não se espantar com a presença do bicho.
Jacaré Alfredo é flagrado passeando pela avenida Getúlio Vargas, em Belo Horizonte (MG)
Jacaré Alfredo é flagrado passeando pela avenida Getúlio Vargas, em Belo Horizonte (MG) Crédito: Reprodução | Twitter @MandyReverse
Segundo O Tempo, muitos no bairro já o conhecem pelos passeios que ele dá às vezes e o chamam de Alfredo. Em vídeos que circulam pelas redes sociais é possível ver pessoas se exercitando e correndo bem próximas do bicho sem medo algum.
Corpo de Bombeiros foi chamado e conseguiu fazer com que o jacaré saísse do meio da pista e voltasse para a lagoa central que fica em ambiente urbano. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Lagoa Santa informa que até hoje não existem ocorrências de ataques do animal no município.

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