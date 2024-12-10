'Já, já ele estará de volta', diz Janja sobre cirurgia de Lula

"Passando para agradecer por todas as orações, o afeto e as boas energias que o meu amor, o presidente Lula, tem recebido no dia de hoje. Depois da cirurgia muito bem-sucedida, a angústia dessa noite deu espaço para a tranquilidade e para a certeza de que, com a dedicação da equipe médica e com a fé e o amor do povo, em breve ele estará novamente de volta ao trabalho. Por isso, fiquem tranquilos!", escreveu Janja.

"Ele, que ama cuidar das pessoas, está recebendo todo o cuidado necessário para uma rápida recuperação. Já já ele estará de volta", declarou a primeira-dama.

O presidente sentiu dores de cabeça na segunda-feira (9). Foi submetido a exames no Sírio-Libanês de Brasília. As imagens do crânio do presidente mostraram que havia uma hemorragia que precisava ser contida. A equipe médica decidiu transferí-lo para São Paulo, onde o petista foi operado na madrugada desta terça-feira (10).