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Em recuperação

'Já, já ele estará de volta', diz Janja sobre cirurgia de Lula

Primeira-dama usou sua conta em rede social para agradecer apoio e orações recebidos pelo presidente, após cirurgia para tratar um sangramento intracraniano

Publicado em 10 de Dezembro de 2024 às 15:07

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

10 dez 2024 às 15:07
BRASÍLIA - A primeira-dama da República, Janja Lula da Silva, disse há pouco em seu perfil no Instagram que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva "já já estará de volta". O petista passou mal na segunda-feira (9) e precisou ser submetido a uma cirurgia na cabeça para tratar um sangramento intracraniano.
"Passando para agradecer por todas as orações, o afeto e as boas energias que o meu amor, o presidente Lula, tem recebido no dia de hoje. Depois da cirurgia muito bem-sucedida, a angústia dessa noite deu espaço para a tranquilidade e para a certeza de que, com a dedicação da equipe médica e com a fé e o amor do povo, em breve ele estará novamente de volta ao trabalho. Por isso, fiquem tranquilos!", escreveu Janja.
"Ele, que ama cuidar das pessoas, está recebendo todo o cuidado necessário para uma rápida recuperação. Já já ele estará de volta", declarou a primeira-dama.
O presidente sentiu dores de cabeça na segunda-feira (9). Foi submetido a exames no Sírio-Libanês de Brasília. As imagens do crânio do presidente mostraram que havia uma hemorragia que precisava ser contida. A equipe médica decidiu transferí-lo para São Paulo, onde o petista foi operado na madrugada desta terça-feira (10).
Segundo relato dos médicos, Lula está consciente e bem. Ele deve permanecer sob observação na UTI dos hospital por 48 horas. Sua liberação para retornar a Brasília só deve ocorrer na próxima semana.

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