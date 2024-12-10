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Presidência

Alckmin assumirá agendas com primeiro-ministro da Eslováquia, após cirurgia de Lula

Presidente da República foi submetido às pressas a cirurgia e está internado em hospital de São Paulo

Publicado em 10 de Dezembro de 2024 às 11:40

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

10 dez 2024 às 11:40
Vice-presidente da república, Geraldo Alckmin, em evento da Findes
Vice-presidente da república, Geraldo Alckmin, em evento da Findes Crédito: Ricardo Medeiros
O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, assumirá as agendas com o primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico, nesta terça-feira (10), diante da ausência do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. 
Inicialmente, Lula seria o responsável por receber Fico. Porém, o petista foi operado às pressas na madrugada desta terça-feira, após sentir dores de cabeça, segundo informou boletim divulgado pelo Hospital Sírio-Libanês. Uma ressonância magnética identificou uma hemorragia intracraniana, decorrente do acidente domiciliar sofrido em outubro.
Lula foi submetido a uma craniotomia para drenagem do hematoma. O presidente está internado na UTI e "encontra-se bem", informou o hospital.
Alckmin iria participar de evento de lançamento da escola Latam - Mecânicos em São Carlos (SP) às 9h. Mas, diante da situação, a assessoria de imprensa do vice-presidente confirmou que ele está retornando a Brasília para cumprir as agendas com Fico.
Pela agenda da presidência da República divulgada na noite de segunda-feira (9), a cerimônia de chegada de Fico no Planalto estava  prevista para as 11h. Às 11h20, estava programada uma reunião bilateral. Já às 12h20, deve ser a assinatura de atos entre ambos, seguida de uma declaração à imprensa às 12h30. Às 13h, o governo brasileiro oferecerá um almoço ao primeiro-ministro no Palácio Itamaraty.

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