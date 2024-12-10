Alckmin assumirá agendas com primeiro-ministro da Eslováquia, após cirurgia de Lula

Lula foi submetido a uma craniotomia para drenagem do hematoma. O presidente está internado na UTI e "encontra-se bem", informou o hospital.

Alckmin iria participar de evento de lançamento da escola Latam - Mecânicos em São Carlos (SP) às 9h. Mas, diante da situação, a assessoria de imprensa do vice-presidente confirmou que ele está retornando a Brasília para cumprir as agendas com Fico.

Pela agenda da presidência da República divulgada na noite de segunda-feira (9), a cerimônia de chegada de Fico no Planalto estava prevista para as 11h. Às 11h20, estava programada uma reunião bilateral. Já às 12h20, deve ser a assinatura de atos entre ambos, seguida de uma declaração à imprensa às 12h30. Às 13h, o governo brasileiro oferecerá um almoço ao primeiro-ministro no Palácio Itamaraty.