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Efeitos pós-atentado

Itamaraty reafirma segurança do G20 a delegações após bombas em Brasília

Os representantes brasileiros ressaltaram que a cúpula do G20 contará com um elevado protocolo de proteção de autoridades apresentado às delegações ao longo de reuniões nos últimos meses

Publicado em 14 de Novembro de 2024 às 10:44

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

14 nov 2024 às 10:44

Praça dos Três Poderes, em Brasília, é isolada depois de duas explosões
Praça dos Três Poderes, em Brasília, é isolada depois de duas explosões Crédito: Jornal Nacional/ Reprodução
O Ministério das Relações Exteriores do Brasil foi acionado por diversas delegações estrangeiras que estão no Rio de Janeiro para os eventos do G20 após as explosões registradas na Praça dos Três Poderes, em Brasília, na quarta-feira (13). O Rio de Janeiro realiza a partir da próxima segunda-feira (18) a Cúpula do G20, evento que deve reunir quase 40 chefes de Estado.
Assim que surgiram as primeiras notícias sobre as explosões, os representantes desses países entraram em contato com o governo Lula (PT) e perguntaram sobre a segurança do G20. De acordo com pessoas com conhecimento do tema, os representantes brasileiros ressaltaram que a cúpula do G20 contará com um elevado protocolo de proteção de autoridades, que foi apresentado às delegações ao longo de reuniões nos últimos meses.
Disseram ainda que o caso está sendo investigado pelas autoridades e reforçaram que o incidente ocorreu em outra cidade. De acordo com um interlocutor no governo Lula, as explosões em Brasília elevam o nível de alerta para a segurança no G20, mas o protocolo da cúpula já conta com medidas preventivas para diversos tipos de situação, inclusive a ameaça de explosivos.
Procurado pela reportagem, o Itamaraty disse que a segurança do G20 é adequada, e que o Brasil tem experiência em organizar grandes eventos internacionais. O homem que se explodiu na praça dos Três Poderes, em Brasília, e que detonou o próprio carro a cerca de 300 metros da Esplanada dos Ministérios já foi candidato a vereador pelo PL em Santa Catarina e esteve no STF (Supremo Tribunal Federal) em agosto.
Francisco Wanderley Luiz, 59, era chaveiro e disputou a eleição de 2020 com o nome de urna Tiü França, em Rio do Sul (SC), mas não foi eleito. Antes de morrer, publicou uma série de mensagens sobre o ataque, misturando declarações de cunho político e religioso. A Polícia Militar do Distrito Federal desativou quatro explosivos encontrados na região da praça dos Três Poderes durante a madrugada e manhã desta quinta-feira (14).
A varredura ainda é feita também na Esplanada dos Ministérios e adjacências. O STF passa por uma investigação sobre possíveis riscos durante a manhã desta quinta, com entrada ao prédio proibida. O corpo de Francisco seguia na Praça dos Três Poderes pela manhã. O Bope diz esperar garantir a desativação de todos os artefatos suspeitos próximos ao corpo dele antes de retirá-lo do local.

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