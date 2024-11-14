Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Dono do carro que explodiu no estacionamento da Câmara esteve no STF em agosto
Morto em explosão

Dono do carro que explodiu no estacionamento da Câmara esteve no STF em agosto

Francisco Wanderley Luiz, 59, chaveiro e candidato a vereador pelo PL em Rio do Sul, participou de visitação pública no tribunal

Publicado em 14 de Novembro de 2024 às 05:47

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

14 nov 2024 às 05:47
Carro foi encontrado com explosivos no estacionamento da Câmara
Carro foi encontrado com explosivos no estacionamento da Câmara Crédito: Reprodução
O proprietário do carro em que houve explosões a cerca de 300 metros da Esplanada dos Ministérios, na noite desta quarta-feira (13), esteve nas dependências do STF (Supremo Tribunal Federal), no dia 24 de agosto.
Francisco Wanderley Luiz, 59, chaveiro e candidato a vereador pelo PL em Rio do Sul (188 km de Florianópolis), participou de visitação pública no local, nesta ocasião.
Francisco Wanderley Luiz
Francisco Wanderley Luiz Crédito: Reprodução/Redes sociais
Ele chegou a publicar, em seu perfil no Facebook, uma foto sua em frente ao que seria o plenário do tribunal vazio, dizendo que "deixaram a raposa entrar no galinheiro (chiqueiro)". Não fica claro se a foto é uma montagem
O homem que morreu na noite desta quarta-feira nas proximidades do STF também tentou entrar no tribunal antes da explosão, mas foi impedido de passar. Segundo o governo do Distrito Federal, se trata da mesma pessoa do dono do carro.

Veja Também

Homem tentou entrar no STF antes de explodir bomba, diz vice-governadora do DF

Carro alvo de explosão em Brasília é ligado a candidato a vereador pelo PL em SC

Homem morto em frente ao STF usava roupa com estampa de baralho e chapéu

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Trecho urbano da BR-101, que cruza a Serra do bairro Belvedere até as imediações do Viaduto de Carapina, foi municipalizado
Radares da Avenida Mestre Álvaro seguem sem prazo para começar a operar na Serra
Imagem de destaque
Sobrancelhas falhadas: 6 fatores que podem causar a queda dos fios
Imagem de destaque
Copa do Mundo 2026: 10 mitos e verdades sobre vistos para os EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados