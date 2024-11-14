Dono do carro que explodiu no estacionamento da Câmara esteve no STF em agosto

Carro foi encontrado com explosivos no estacionamento da Câmara Crédito: Reprodução

Francisco Wanderley Luiz, 59, chaveiro e candidato a vereador pelo PL em Rio do Sul (188 km de Florianópolis), participou de visitação pública no local, nesta ocasião.

Francisco Wanderley Luiz Crédito: Reprodução/Redes sociais

Ele chegou a publicar, em seu perfil no Facebook, uma foto sua em frente ao que seria o plenário do tribunal vazio, dizendo que "deixaram a raposa entrar no galinheiro (chiqueiro)". Não fica claro se a foto é uma montagem