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Morte em frente ao Supremo

Homem tentou entrar no STF antes de explodir bomba, diz vice-governadora do DF

Celina Leão falou durante coletiva de imprensa sobre as explosões na Praça dos três Poderes

Publicado em 14 de Novembro de 2024 às 05:36

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

14 nov 2024 às 05:36
Praça dos Três Poderes, em Brasília, é isolada depois de duas explosões
Praça dos Três Poderes, em Brasília, é isolada depois de duas explosões Crédito: Jornal Nacional/ Reprodução
A governadora em exercício do Distrito Federal, Celina Leão (PP), disse na noite desta quarta-feira (13) que o homem que morreu após explosões na Praça dos três Poderes tentou entrar no STF (Supremo Tribunal Federal), sem sucesso.
Após a tentativa, disse Celina Leão, o suspeito teria ido para frente da estátua da Justiça, onde foi morto pelos explosivos que carregava.
Questionada, Celina não soube informar por qual entrada o suspeito teria tentado adentrar na sede do STF. O caso é investigado pela Polícia Federal e a pela Policia Civil do DF.
O secretário de Justiça do Governo do Distrito Federal, Gustavo Rocha, afirmou que o inquérito da PF depois de concluído será enviado para o presidente do STF, Luis Roberto Barroso, que decidirá se o caso há conexão com outra investigação, como do 8 de Janeiro.
Celina Leão está à frente do governo do Distrito Federal já que o governador Ibaneis Rocha (MDB) tirou uma semana de férias e está em Roma, na Itália.

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