Homem morto em frente ao STF usava roupa com estampa de baralho e chapéu

Ele vestia uma calça e um terno de mesma estampa com os naipes de cartas de baralho, com o fundo de cor verde-escuro e, ao lado do corpo, foi encontrado um chapéu branco.

Explosão na Praça dos Três Poderes Crédito: Reprodução

No carro em que houve explosões a cerca de 300 metros da Esplanada dos Ministérios está em nome de um homem que foi candidato a vereador pelo PL em Santa Catarina.

Francisco Wanderley Luiz, 59, é chaveiro e disputou a eleição com o nome de urna Tiü França. Em Rio do Sul (SC), mas não foi eleito.

Ele publicou nas redes sociais no início da noite referências a bombas e explosões e disse que a Polícia Federal ia ter que desarmar o equipamento, fazendo referência a jogos.

Francisco Wanderley Luiz Crédito: Reprodução/Redes sociais