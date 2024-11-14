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  • Homem morto em frente ao STF usava roupa com estampa de baralho e chapéu
Possível alusão a Coringa

Homem morto em frente ao STF usava roupa com estampa de baralho e chapéu

Corpo encontrado estava com calça e terno com naipes de cartas de baralho e ao lado foi encontrado um chapéu branco

Publicado em 14 de Novembro de 2024 às 05:26

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

14 nov 2024 às 05:26
O homem que morreu, na noite desta quarta-feira (13), na praça dos Três Poderes, em Brasília, usava roupas com possível alusão à fantasia de palhaço.
Ele vestia uma calça e um terno de mesma estampa com os naipes de cartas de baralho, com o fundo de cor verde-escuro e, ao lado do corpo, foi encontrado um chapéu branco.
Explosão na Praça dos Três Poderes
Explosão na Praça dos Três Poderes Crédito: Reprodução
No carro em que houve explosões a cerca de 300 metros da Esplanada dos Ministérios está em nome de um homem que foi candidato a vereador pelo PL em Santa Catarina.
Francisco Wanderley Luiz, 59, é chaveiro e disputou a eleição com o nome de urna Tiü França. Em Rio do Sul (SC), mas não foi eleito.
Ele publicou nas redes sociais no início da noite referências a bombas e explosões e disse que a Polícia Federal ia ter que desarmar o equipamento, fazendo referência a jogos.
Francisco Wanderley Luiz
Francisco Wanderley Luiz Crédito: Reprodução/Redes sociais
"Vamos jogar??? Polícia Federal, vocês têm 72 horas para desarmar a bomba que está na casa dos comunistas de merda", disse, em prints de telas de celular que postou em sua página no Facebook.

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