Explosões são ouvidas na praça dos 3 Poderes, e corpo é encontrado em frente ao STF

Corpo na Praça dos Três Poderes após explosões na noite da quarta (13) Crédito: Pedro Ladeira/Folhapress

Duas explosões foram ouvidas na praça dos Três Poderes, em Brasília, na noite desta quarta-feira (13). Um corpo foi encontrado próximo ao prédio do STF (Supremo Tribunal Federal). O morto foi identificado como Francisco Wanderley Luiz, 59 anos . Ele é chaveiro e disputou a eleição pelo PL com o nome de urna Tiü França. Em Rio do Sul, Santa Catarina, mas não foi eleito.

Carro foi encontrado com explosivos em frente à Praça dos Três Poderes Crédito: Reprodução

Os barulhos foram ouvidos por volta das 19h30, com muita fumaça. Agentes do GSI (Gabinete de Segurança Institucional) que fazem a segurança do Palácio do Planalto correram para entender a situação assim que ouviram as explosões.

O GSI informou que vai fazer varredura no Planalto. O presidente Lula não estava mais no Planalto desde por volta das 17h30.

O prédio do STF começou a ser evacuado por volta de 20h. Em nota, a corte disse que os ministros foram retirados do prédio.

"Ao final da sessão do STF desta quarta-feira (13), dois fortes estrondos foram ouvidos e os ministros foram retirados do prédio em segurança. Os servidores e colaboradores do edifício-sede foram retirados por medida de cautela. Mais informações sobre as investigações devem aguardar o desenrolar dos fatos. A Segurança do STF colabora com as autoridades policiais do DF", diz nota do Supremo.

A corte havia encerrado a sessão de julgamento pouco antes das explosões.

A PM (Polícia Militar) do Distrito Federal cercou o local e informou que fará uma varredura para saber se há mais explosivos.

"Quando acontece uma ocorrência com suspeita de explosivo, que tem explosão, é acionada a operação Petardo da PM, que o Batalhão de Operações Especiais, o Bope, vai até o local para fazer uma varredura para verificar se há mais explosivos. É possível que na explosão nem todos explosivos tenham sido detonados", disse o major da PM Raphael van der Broocke.

"Para segurança de outras pessoas e até para remoção do corpo é necessário fazer essa varredura", completou o major.

Segundo uma testemunha, um homem passou em frente a um ponto de ônibus, que fica na Praça dos Três Poderes, deu um aceno a quem estava lá e logo depois se ouviu uma primeira explosão.