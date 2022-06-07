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"Cada minuto conta"

Irmã de jornalista desaparecido no Amazonas faz apelo a autoridades brasileiras

Sian Phillips afirma que a rapidez é fundamental para localizar Dom Phillips e o indigenista Bruno Pereira

Publicado em 07 de Junho de 2022 às 09:52

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

07 jun 2022 às 09:52
Sian Phillips, irmã de Dom Phillips, colaborador do jornal The Guardian, fez um apelo em vídeo na noite desta segunda-feira (6) para que as autoridades brasileiras façam o possível para localizar o jornalista inglês e Bruno Pereira, membro da ONG Unijava e servidor em licença da Funai (Fundação Nacional do Índio). Eles viajavam pelo Vale do Javari, no Amazonas, e estão desaparecidos. O último registro dos dois aconteceu na manhã de domingo (5), na comunidade de São Rafael.
O jornalista inglês Dom Phillips, colaborador do jornal The Guardian (à esquerda), e o indigenista brasileiro Bruno Araújo Pereira (à direita).
O jornalista inglês Dom Phillips, colaborador do jornal The Guardian (à esquerda), e o indigenista brasileiro Bruno Araújo Pereira (à direita). Crédito: Daniel Marenco/Agência O Globo e @domphillips no Twitter
"Sabíamos que era um lugar perigoso, mas Dom acredita que é possível proteger a natureza e o sustento dos povos indígenas", disse a irmã.
Ela pediu que as equipes de buscas percorram as rotas que o jornalista e o indigenista faziam no Amazonas e, emocionada, lembrou que o tempo é fundamental para que os dois sejam encontrados. "Nós amamos nosso irmão e queremos que ele e seu guia brasileiro sejam encontrados. Cada minuto conta", afirmou, em vídeo que foi compartilhado pelo marido, Paul Sherwood, no Twitter.
Segundo a Univaja (União dos Povos Indígenas do Vale do Javari) e o Opi (Observatório dos Direitos Humanos dos Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato), o indigenista sofria ameaças.
Mais cedo, nesta segunda, a antropóloga Beatriz de Almeida Matos, companheira de Pereira, afirmou à Folha que ele precisa voltar para casa. "Tenho um filho de três anos e um de dois, só penso nesse momento que ele retorne bem, por causa dos meninos. Ele tem também uma filha de 16 anos". Ela confirmou as ameaças e pediu todos os esforços possíveis para que os dois sejam encontrados. Beatriz também disse que a rapidez é importante nas buscas.
A Terra Indígena Vale do Javari é frequentemente alvo de invasões de garimpeiros ilegais. Estão sendo feitas "varreduras no trecho entre a comunidade São Rafael e o município de Atalaia do Norte (AM), onde teria ocorrido o desaparecimento", diz nota da Procuradoria Geral da República. Também houve uma reunião entre integrantes do MPF (Ministério Público Federal) do Amazonas, Ministério da Justiça, Polícia Federal, Polícia Civil, Funai, Univaja e Marinha para tratar dos detalhes logísticos da operação daqui em diante.
No início da madrugada desta terça (7), a Unijava informou que recorreu, em conjunto com a Defensoria Pública da União, à Justiça Federal para pedir o uso de helicópteros da Polícia Federal nas buscas dos desaparecidos, a ampliação das equipes e do número de barcos. "É fundamental ressaltar que a região do Vale do Javari é gigantesca (8.544.00 hectares), de modo que se impõe que as equipes de buscas sejam imediatamente reforçadas não apenas em número de efetivo de pessoal, mas também com a disponibilização de barcos e helicópteros e serviços de inteligência investigativa", diz o texto da ação civil pública proposta à Justiça.
Em nota, a Marinha informou que na manhã desta terça (7) um helicóptero do 1º Esquadrão de Emprego Geral do Noroeste, duas embarcações e uma moto aquática serão usados nas buscas.

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