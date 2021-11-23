  • Invasão de boi em escola causa correria e deixa 14 crianças feridas no interior de SP
Momentos de tensão

Invasão de boi em escola causa correria e deixa 14 crianças feridas no interior de SP

O animal entrou pelo portão do estacionamento, no momento em que um veículo deixava o local. Ainda, conforme relatou a prefeitura, ele seguiu por fora do prédio até o pátio externo
23 nov 2021 às 15:05

Publicado em 23 de Novembro de 2021 às 15:05

Oito pessoas se mobilizaram para carregar o animal que invadiu escola em Tatuí Crédito: Arquivo Pessoal
Um boi invadiu uma escola municipal de Tatuí, no interior de São Paulo, na tarde de segunda-feira (22), por volta das 15h40. O caso ocorreu na EMEF Prof Alan Alves de Araújo, quando as crianças aproveitavam o intervalo das aulas no pátio externo da instituição. Duas delas estão com suspeita de fratura, segundo informou a prefeitura.
O animal entrou pelo portão do estacionamento, no momento em que um veículo deixava o local. Ainda, conforme relatou a prefeitura, ele seguiu por fora do prédio até o pátio externo.
Cerca de 14 crianças sofreram escoriações diante da correria ocasionada pela invasão do animal. Elas foram atendidas pelo Samu e pelo Corpo de Bombeiros. Outras duas passaram por médicos ortopedistas e aguardam resultado de exames para saber se sofreram alguma fratura.
Após o episódio, a equipe de Zoonoses de Tatuí foi até o local, onde sedou o animal e fez a retirada dele, "sem danos", conforme apontou a prefeitura.

