Bolsonaro recebeu visita de Russomanno no hospital

Celso Russomanno visita Jair Bolsonaro no hospital de SP Crédito: Reprodução | Instagram

Celso Russomanno (Republicanos) foi visitar, neste sábado (26), o presidente da República, Líder na pesquisa, o candidato à Prefeitura de São Paulo(Republicanos) foi visitar, neste sábado (26), o presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), que estava internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, se recuperando de uma cirurgia de retirada de um cálculo na bexiga. Logo após a visita, Bolsonaro recebeu alta hospitalar.

Russomanno postou a foto com o presidente nas suas redes sociais. "Hoje pela manhã estive no hospital Albert Einstein para visitar o nosso presidente Jair Bolsonaro, que passou por uma cirurgia. Torço pela sua rápida recuperação, para podermos seguir propondo bons projetos para o nosso Brasil", escreveu Russomanno.

Bolsonaro havia declarado que não se envolveria nas eleições municipais, mas mudou de ideia e admitiu apoiar o deputado federal na disputa na capital paulista. No sábado dia 19 de setembro, Bolsonaro fez uma dobradinha em suas redes sociais com Russomanno. Postou o vídeo do candidato, que defendia o presidente na polêmica sobre a alta do preço do arroz

No vídeo, Russomanno comenta a fala do deputado federal Kim Kataguiri (DEM-SP), que criticou o presidente por ter pedido explicações a redes varejistas e cooperativas sobre a alta do preço do arroz.

O candidato, criticou a indústria de beneficiamento do arroz, afirmando que eles controlam os preços. Defendeu também a atitude do Ministério da Justiça de buscar informações para entender como está a cadeia produtiva do produto e averiguar se há sobrepreço.

Bolsonaro pediu a seus seguidores que acompanhassem o discurso de Russomano, que durava 17 minutos. Classificou o vídeo do seu aliado como "uma aula de humildade e conhecimento".

Neste sábado, Bolsonaro recebeu Russomanno em seu quarto, no Hospital Israelita Albert Einstein. O presidente vestia uma camisa do Ferroviário Atlético Clube, time de futebol do Ceará que disputa a série C (terceira divisão) do Campeonato Brasileiro.

O presidente se recupera de uma cirurgia, realizada nesta sexta (25), de retirada de um cálculo na bexiga. O presidente recebeu alta do hospital às 13h30. Segundo o último boletim médico, Bolsonaro apresenta ótima evolução clínica e sem complicações cirúrgicas.

O documento diz que ele não apresenta sangramentos e não tem febre. A sonda vesical, instalada durante a cirurgia, foi retirada para que ele urine espontaneamente.

O deputado federal Celso Russomanno lidera a primeira pesquisa do Datafolha para a eleição com 29% das intenções de voto.

Atrás dele vem o atual prefeito, Bruno Covas (PSDB), com 20%, quase o mesmo índice daqueles que dizem que vão votar em branco ou nulo (17%).