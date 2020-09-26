Jair Bolsonaro tem alta após cirurgia na bexiga em São Paulo

De acordo com os médicos, o presidente não apresenta febre nem sangramentos. Foi retirada, neste sábado, a sonda vesical, isso vai permitir que ele urine de forma espontânea. "O paciente está recebendo hidratação oral e caminhando fora do quarto", explicou o boletim assinado pelos médicos Leandro Santini Echenique, cardiologista, Leonardo Lima Borges, urologista, e Miguel Cendoroglo, diretor-superintendente do Einstein.