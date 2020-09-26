Jair Bolsonaro tem alta após cirurgia na bexiga em São Paulo

Submetido a uma cirurgia para retirar um cálculo na bexiga de mais de cinco anos, o presidente Jair Bolsonaro está bem após o procedimento. Segundo boletim médico divulgado neste sábado pelo Hospital Albert Einstein, em São Paulo, ele está com "ótima evolução clínica e sem complicações cirúrgicas", diz o documento divulgado nesta manhã de sábado (26) . Diante do quadro, ele teve alta às 13h30.
De acordo com os médicos, o presidente não apresenta febre nem sangramentos. Foi retirada, neste sábado, a sonda vesical, isso vai permitir que ele urine de forma espontânea. "O paciente está recebendo hidratação oral e caminhando fora do quarto", explicou o boletim assinado pelos médicos Leandro Santini Echenique, cardiologista, Leonardo Lima Borges, urologista, e Miguel Cendoroglo, diretor-superintendente do Einstein.
O presidente deixou o hospital e embarcou no Aeroporto de Congonhadas a caminho de Brasília.
A mulher de Bolsonaro, Michelle Bolsonaro postou no stories do Instagram que está tudo certo com o marido.