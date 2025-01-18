Insulina de ação prolongada deve estar disponível pelo SUS em fevereiro

O órgão federal afirma, no entanto, que "não há falta de insulinas no Brasil" e que "os estoques de insulinas humanas NPH e regular (em frascos e canetas) estão regulares em toda a rede, com capacidade para atender a demanda de todo o primeiro semestre de 2025". A população pode acessar o medicamento nas unidades básicas de saúde do SUS, orienta o ministério.