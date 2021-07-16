Inscrições para o Prouni vão até as 23h59 desta sexta (16)

As inscrições para o Prouni (Programa Universidade para Todos) do segundo semestre deste ano vão até às 23h59 desta sexta-feira (16).
Ao todo estão sendo ofertadas 134.329 bolsas, sendo 69.482 bolsas integrais e 64.847 parciais, para 10.821 cursos em 952 instituições de ensino superior da rede privada. As informações são da Agência Brasil.
Para concorrer às bolsas integrais, o estudante deve comprovar renda familiar bruta mensal, por pessoa, de até 1,5 salário mínimo. Para as bolsas parciais (50%), a renda familiar bruta mensal deve ser de até três salários mínimos por pessoa.
Podem se inscrever estudantes brasileiros que não possuam diploma de curso superior e que tenham participado do Enem 2020 e obtido, no mínimo, 450 pontos de média nas provas. O estudante também não pode ter tirado zero na redação.
O resultado da primeira etapa está marcado para 20 de julho. Os estudantes convocados terão de 20 a 28 de julho para comprovar as informações. O resultado da segunda chamada está marcado para 3 de agosto, com a comprovação de dados no período de 3 a 11 de agosto.
Haverá ainda lista de espera no período de 17 a 18 de agosto. O resultado deve sair no dia 20 de agosto e a entrega de documentos ficará para o período de 23 a 27 de agosto.