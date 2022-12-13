Influenciadora flagra marido no motel com outra e registra traição

A influenciadora pernambucana Emylli Thamara, de 27 anos, resolveu emprestar o carro para o marido que disse que precisava "resolver umas coisas". Porém, seu instinto a levou a uma caçada ao homem que terminou num flagra dele com outra num quarto de motel.

As imagens foram filmadas com ajuda de um amigo e o conteúdo rapidamente viralizou. O GPS do carro deu a informação a ela de onde ele estava. Com isso, foi ao local. No motel, Emylli disse que pediu pelo quarto mais barato. Mas o que aconteceu mesmo foi uma procura incessante pelo próprio veículo em alguma garagem.

Influenciadora Emylli Thamara flagrou marido com outra em um motel Crédito: Redes sociais | Montagem A Gazeta

Em determinado momento, ela encontrou o carro, subiu ao local e viu o marido com a mulher ainda de toalha enrolada no corpo.

"Eu agi pela emoção. Mas agora eu posso dizer que acho que fiz a coisa correta. Ela [amante] disse para mim que ele tinha dito que estava solteiro. Muitos homens fazem isso. Ele ligou para mim, e eu bloqueei ele no celular" Emylli Thamara - Influenciadora em entrevista ao Balanço Geral da TV Guararapes em Recife (PE)