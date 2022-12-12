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Rio de Janeiro

Garçom é agredido após discussão por R$ 2 de bolinho virar briga

Agressor pediu um bolinho de aipim; contudo, quando solicitou que o garçom fechasse a conta, ele discordou do valor cobrado. Homem também fez ofensas racistas ao trabalhador

Publicado em 12 de Dezembro de 2022 às 14:31

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

12 dez 2022 às 14:31
Um garçom foi agredido na zona sul do Rio, após um cliente reclamar da diferença de R$ 2 na conta de um bolinho de aipim. Uma mulher também sofreu agressões quando defendeu o trabalhador, em um bar na Urca, na sexta-feira (9). A Polícia Civil investiga o crime de injúria.
Bolinho de aipim recheado com camarão do Recanto da Zezé, em Guarapari
Confusão começou após discordância do valor de um bolinho de aipim Crédito: Fábio Vicentini
Imagens de câmeras de segurança e vídeos gravados por clientes que testemunharam a agressão mostram um homem grisalho seguindo Rafael Dias, 28, pelo salão. O agressor aparece gesticulando, apontando o dedo para o funcionário e em seguida dando dois tapas nele.
Rafael registrou um boletim de ocorrência e declarou que não ouviu diretamente, mas soube através dos clientes que o homem também fez ofensas racistas e se referiu a ele como "preto".
No vídeo é possível ver que outros funcionários tentaram conter o agressor e clientes partiram para cima do homem. Uma bancada chegou a ser derrubada na confusão.
O homem foi expulso do bar, logo em seguida.
Em depoimento prestado na 10ª DP, Botafogo, Rafael disse que o homem pediu um bolinho de aipim com carne seca, por volta das 19h. Quando solicitou que o trabalhador fechasse a conta, ele discordou do valor cobrado. O agressor achava que o bolinho custava R$ 8, mas o preço era apontado como sendo R$ 10. Após a discordância, o homem começou a xingar Rafael e chamá-lo de incompetente.
Após as ofensas, Rafael disse que pagaria a diferença do valor do seu próprio bolso e pediu que sua gerente fechasse a conta, para não se aborrecer. Em seguida, ele foi limpar a mesa para receber o próximo cliente, até que o homem foi até ele novamente, exigindo a conta e xingando o funcionário. A vítima se afastou para tomar água, mas o homem foi atrás e o agrediu com um tapa nas costas e na mão.
Polícia Militar afirmou que os agentes foram chamados para verificar uma confusão em um restaurante na Urca, mas não encontrou os envolvidos no local.
Já a Polícia Civil informou que investiga o caso, registrado na 10ª DP (Botafogo), e que a vítima foi ouvida e o autor, identificado.
"Já estou tomando todas as providências. Uma indenização basta, já que ele não queria pagar R$ 2 da diferença de um salgado", disse Rafael.

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