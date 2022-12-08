Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Mulher de 25 anos é morta e deixada em geladeira após briga de trisal
Paraná

Mulher de 25 anos é morta e deixada em geladeira após briga de trisal

De acordo com o oficial da Polícia Militar do Paraná, para disfarçar o odor de decomposição, os suspeitos jogaram cal virgem junto com o corpo de Vanusa Pereira da Silva e também enrolaram em cobertores

Publicado em 08 de Dezembro de 2022 às 14:32

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

08 dez 2022 às 14:32
O corpo de uma mulher foi encontrado dentro de uma geladeira em Janiópolis, cidade que fica a 500 quilômetros de distância de Curitiba (PR). Um desentendimento entre um trisal, relacionamento formado por três pessoas, é apontado como um dos motivos do crime.
O corpo de Vanusa Pereira da Silva, 25, estava enrolado em cobertores e escondido dentro de um refrigerador deixado na posição horizontal no chão, no interior de uma residência alugada. A polícia ainda não esclareceu quais dos integrantes do suposto trisal vivia no imóvel.
Vanusa Pereira da Silva foi morta e deixada em geladeira após desentendimento entre trisal
Vanusa Pereira da Silva foi morta e deixada em geladeira após desentendimento entre trisal Crédito: Redes sociais | Montagem A Gazeta
A Polícia Militar do Paraná chegou até o local na madrugada de quarta-feira (7), após uma denúncia do irmão de uma das pessoas suspeitas pelo crime. Pelo estado do corpo, o homicídio teria sido registrado na madrugada de domingo (4).
"Um homem ligou para a gente e informou que a irmã dele teria confessado que teria cometido um homicídio, junto com um homem. Fomos até lá e encontramos o corpo em uma geladeira, que estava deitada dentro de um quarto e desligada. Para disfarçar o odor de decomposição, os suspeitos jogaram cal virgem junto com o corpo e também enrolaram em cobertores. Ainda não foi possível confirmar a causa da morte", disse à reportagem o aspirante a oficial da Polícia Militar, Rafael Neto.
O homem e a mulher que integrariam o suposto trisal já foram identificados, mas ainda não foram presos.
"Os relatos de testemunhas afirmam que o homem, a mulher e a vítima estariam em um relacionamento amoroso e que essa poderia ter sido a motivação do crime. Esse é um assunto que está repercutindo muito aqui, já que é uma cidade muito pequena, com menos de cinco mil habitantes. A informação inicial é de que esse homem teria chegado recentemente para morar na cidade", afirma Neto.
A vítima trabalhava como empregada doméstica e tinha uma filha de 7 anos.
"Ela não merecia isso. É muita crueldade com um ser humano, já que era uma pessoa muito boa. A Vanusa não comentava muito dos relacionamentos e, nas redes sociais, se dizia solteira. Agora quem vai saber toda a verdade, se havia um trisal ou não, é só Deus. Isso ela nunca tinha me falado"
X - Amiga da vítima
A Polícia Civil do Paraná foi procurada e informou que um inquérito foi aberto para investigar o crime.

Veja Também

Árvore cai, abre buraco em prédio e fica presa em apartamento em SP

Cemitério fecha durante jogo do Brasil e família perde enterro de idosa

Quatro são indiciados por morte de 14 cães intoxicados com petiscos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Polícia Civil Paraná Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 21/04/2026
Liga Ouro de basquete 2026: Joaçaba elimina Cetaf
Cetaf perde Jogo 3 e é eliminado da Liga Ouro de basquete
Imagem de destaque
A revolta com soldado de Israel que vandalizou estátua de Jesus no Líbano

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados