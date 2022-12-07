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Susto

Árvore cai, abre buraco em prédio e fica presa em apartamento em SP

Árvore era de grande porte e provocou buracos na lateral do prédio; apesar do susto, ninguém se feriu

Publicado em 07 de Dezembro de 2022 às 16:19

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

07 dez 2022 às 16:19
Uma árvore de grande porte caiu na tarde de terça-feira (6) e danificou a fachada de um prédio no bairro Real Parque, na zona sul de São Paulo.
O impacto provocou buracos na lateral do prédio e a árvore ficou presa em um apartamento, na altura do terceiro andar. A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros atenderam a ocorrência, que não deixou feridos.
Árvore de grande porte caiu e danificou a fachada de um prédio na zona sul de SP
Árvore de grande porte caiu e danificou a fachada de um prédio na zona sul de SP Crédito: Rubens Cavallari | Folhapress
A árvore estava em um terreno na rua Barão de Campos Gerais, que não tem construções e possui bastante vegetação, além de outras árvores de grande porte. O prédio atingido fica na rua São Paulo Antigo.
A queda ocorreu por volta das 13h30, segundo trabalhadores da região, e deixou muita gente assustada por conta do barulho.
"Eu estava no prédio onde trabalho, escutei o barulho e saí correndo para fora. Pensei que fosse uma parede. Nunca ia imaginar que era uma árvore que estava caindo"
Janio Rodrigues - Zelador
"Eu vi a árvore caída sobre o outro prédio, com aqueles buracos enormes. Foi assustador. Fiquei meia hora em choque, tremendo. Todo mundo saindo na janela", lembra.
Jandiara Ferreira, dog walker e moradora do bairro, afirma que a árvore foi podada há cerca de um ano por conta de galhos que estavam encostando no prédio.
"A árvore é muito antiga. Eu trabalho aqui há nove anos e ela já estava aí. Há cerca de um ano, pintaram o prédio e pediram para fazer uma poda porque os galhos são grandes e estavam pegando na parede. Só sei que foi um barulho enorme e deixou muita gente assustada", diz.

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