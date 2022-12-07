Onça-parda é flagrada em cima de árvore em bairro de Belo Horizonte

Uma onça-parda precisou ser capturada no bairro Santa Efigênia, em Belo Horizonte, após aparecer em cima de uma mangueira. Quatro equipes do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais foram direcionados para atender a ocorrência. Além disso, um veterinário auxiliou a corporação para a captura, sedando o animal, encaminhado logo depois aos cuidados do Ibama.
A Polícia Militar de Minas Gerais também foi acionada para apoiar o caso.
Segundo o UOL, ainda não há informações sobre como o felino chegou ao local. O caso será investigado pelas autoridades ambientais.