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Minas Gerais

Onça-parda é flagrada em cima de árvore em bairro de Belo Horizonte

Animal estava em uma mangueira no bairro Santa Efigênia, em Belo Horizonte. O felino foi encaminhada aos cuidados do Ibama

Publicado em 07 de Dezembro de 2022 às 15:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 dez 2022 às 15:13
Onça-parda foi flagrada em árvore no bairro Santa Efigênia, em Belo Horizonte
Onça-parda foi flagrada em árvore no bairro Santa Efigênia, em Belo Horizonte Crédito: Divulgação | Corpo de Bombeiros
Uma onça-parda precisou ser capturada no bairro Santa Efigênia, em Belo Horizonte, após aparecer em cima de uma mangueira. Quatro equipes do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais foram direcionados para atender a ocorrência. Além disso, um veterinário auxiliou a corporação para a captura, sedando o animal, encaminhado logo depois aos cuidados do Ibama.
A Polícia Militar de Minas Gerais também foi acionada para apoiar o caso.
Segundo o UOL, ainda não há informações sobre como o felino chegou ao local. O caso será investigado pelas autoridades ambientais. 

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