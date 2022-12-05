Casal desaparece após ser arrastado em cachoeira em São Paulo

Um casal desapareceu na tarde deste domingo (4), na Cachoeira do Poço das Virgens, na estrada Evangelista de Souza, na região de Parelheiros, extremo sul de São Paulo , após ser arrastado pela correnteza devido à tromba d'água.

Outras seis pessoas foram resgatadas pelo Corpo de Bombeiros e estão bem, segundo informações da corporação.

Os bombeiros planejam retomar as buscas no local assim que o tempo melhorar.

Visitar cachoeiras em período chuvoso é uma atividade de risco, segundo especialistas e viajantes. Como mostrou uma reportagem do jornal Folha de São Paulo em janeiro, as consequências das nuvens carregadas no céu podem impactar até mesmo quando a chuva não cai diretamente no local a ser visitado.

Além do perigo de um grande volume de água atingir a cachoeira e arrastar turistas, a chuva pode movimentar uma grande quantidade de detritos como troncos e rochas, que podem atingir quem estiver na região.

Parque Estadual Cachoeira da Fumaça: apesar de belas, visitar cachoeiras em períodos de chuva é considerado, por especialistas, uma atividade de risco Crédito: Foto | Terence J. Nascentes

Cuidados em cachoeiras