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Brasil tem maior média de mortes por Covid desde o início de outubro

Dados sobre mortes e casos de Covid-19 tem sido levantados por uma parceria entre diversos veículos de imprensa desde 2020
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

05 dez 2022 às 08:54

Publicado em 05 de Dezembro de 2022 às 08:54

Na Europa, vários países voltaram a adotar medidas de restrição por causa de novas variantes da Covid
Brasil tem maior média de mortes por Covid desde o início de outubro Crédito: Agência Brasil
O Brasil registrou 18 mortes por Covid e, com isso, alcançou a média móvel de óbitos de 96 por dia, um aumento de 111% em relação ao dado de duas semanas antes. É a maior média desde o dia 07 de outubro, quando o valor era de 107 por dia.
O país também registrou 8.693 casos da doença. O Brasil soma 690.231 vidas perdidas e 35.408.852 pessoas infectadas pelo Sars-CoV-2 desde o início da pandemia.
A média móvel de casos agora é de 28.117 por dia, um aumento de 88% em relação ao dado de duas semanas atrás.
Como tem sido costume, diversos estados não registraram dados atualizados de Covid. São eles: Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Acre, Bahia, Maranhão, Piauí, Goiás, Minas Gerais, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Tocantins, Distrito Federal, Roraima e Rondônia.
Em abril deste ano, o consórcio de veículos de imprensa deixou de atualizar as informações sobre vacinação nos fins de semana e feriados. A medida busca evitar imprecisões nos números informados ao leitor.
Os dados do país, coletados até 20h, são fruto de colaboração entre Folha, UOL, O Estado de S. Paulo, Extra, O Globo e G1 para reunir e divulgar os números relativos à pandemia do coronavírus. As informações são recolhidas pelo consórcio de veículos de imprensa diariamente com as Secretarias de Saúde estaduais.
A iniciativa do consórcio de veículos de imprensa ocorreu em resposta às atitudes do governo Jair Bolsonaro (PL), que ameaçou sonegar dados, atrasou boletins sobre a doença e tirou informações do ar, com a interrupção da divulgação dos totais de casos e mortes.

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