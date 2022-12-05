Brasil tem maior média de mortes por Covid desde o início de outubro Crédito: Agência Brasil

O Brasil registrou 18 mortes por Covid e, com isso, alcançou a média móvel de óbitos de 96 por dia, um aumento de 111% em relação ao dado de duas semanas antes. É a maior média desde o dia 07 de outubro, quando o valor era de 107 por dia.

O país também registrou 8.693 casos da doença. O Brasil soma 690.231 vidas perdidas e 35.408.852 pessoas infectadas pelo Sars-CoV-2 desde o início da pandemia.

A média móvel de casos agora é de 28.117 por dia, um aumento de 88% em relação ao dado de duas semanas atrás.

Como tem sido costume, diversos estados não registraram dados atualizados de Covid. São eles: Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Acre, Bahia, Maranhão, Piauí, Goiás, Minas Gerais, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Tocantins, Distrito Federal, Roraima e Rondônia.

Em abril deste ano, o consórcio de veículos de imprensa deixou de atualizar as informações sobre vacinação nos fins de semana e feriados. A medida busca evitar imprecisões nos números informados ao leitor.

Os dados do país, coletados até 20h, são fruto de colaboração entre Folha, UOL, O Estado de S. Paulo, Extra, O Globo e G1 para reunir e divulgar os números relativos à pandemia do coronavírus. As informações são recolhidas pelo consórcio de veículos de imprensa diariamente com as Secretarias de Saúde estaduais.