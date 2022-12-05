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Em Santa Catarina

Bombeiro que estava desaparecido é encontrado morto em Santa Catarina

Tiago Teodoro, 37, que estava desaparecido desde quinta (1), foi encontrado no rio Itajaí-Açu, em Navegantes, neste domingo (4)

Publicado em 05 de Dezembro de 2022 às 11:16

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

05 dez 2022 às 11:16
Tiago José Teodoro, 37, morreu durante resgate de vítimas das enchentes em SC
Tiago José Teodoro, 37, morreu durante resgate de vítimas das enchentes em SC Crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina
O corpo do bombeiro Tiago José Teodoro, 37, foi localizado na tarde deste domingo (4), no rio Itajaí-Açu, em Navegantes, no litoral sul de Santa Catarina. A informação foi confirmada pelo Comando-Geral do Corpo de Bombeiros do estado, que publicou uma nota oficial lamentando a morte do cabo.
Teodoro estava desaparecido desde a última quinta-feira (1), quando caiu de um barco durante resgate de vítimas das chuvas que atingem a região. No mesmo dia, o governador Carlos Moisés (Republicanos) decretou situação de emergência em todo estado.
O acidente ocorreu quando Teodoro, um pescador e um bombeiro civil recolhiam um corpo que boiava no rio Itajaí-Açu por volta das 6h. Após o resgate, no caminho de volta, a embarcação em que estavam virou. O pescador e o salva-vidas conseguiram retornar ao barco, mas o bombeiro se perdeu na correnteza e não foi mais visto.
Bombeiro militar no quartel de Navegantes, Teodoro morava na cidade de Penha e também trabalhava como professor no Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial). Ele deixa dois filhos gêmeos.
A chuva forte que atingiu Santa Catarina causou alagamentos, bloqueios de rodovias e outras duas mortes, além do cabo Teodoro.
Em Palhoça, região metropolitana de Florianópolis, um homem morreu ao tentar atravessar uma área alagada e foi eletrocutado. Em Brusque, um dos maiores municípios do Vale do Itajaí, um homem foi soterrado após deslizamento no bairro Poço Fundo.
A chuva também causou transtornos em rodovias catarinenses. Ainda neste domingo (4), a BR-101 seguia parcialmente interditada em razão de um deslizamento no Morro dos Cavalos, em Palhoça. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal de Santa Catarina, havia apenas uma faixa liberada no sentido sul.
Também há interdições na BR-282, entre Santa Amaro da Imperatriz e Rancho Queimado, na Grande Florianópolis, e na BR-280, na serra de Corupá. Segundo a PRF, não há previsão de liberação.

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