Infectologista do Emílio Ribas assume secretaria de Saúde de SP

Jean Gorinchteyn, novo secretário de Saúde do Estado de São Paulo Crédito: Governo do Estado de São Paulo

O governo de São Paulo anunciou nesta terça-feira (21) que o infectologista Jean Gorinchteyn, do Hospital Israelita Albert Einstein e do Instituto de Infectologia Emilio Ribas, será o novo secretário estadual de Saúde.

Ele substituirá José Henrique Germann, que deixou o cargo por problemas de saúde e assumirá o posto de assessor especial do governo para assuntos de saúde pública.

Germann, 69, ocupou o posto desde o início do governo do tucano e, no início do mês, teve problemas cardiovasculares. Como assessor especial, ele deve seguir uma rotina mais tranquila.

Doria disse que considera o trabalho do secretário eficaz e que a troca não está relacionada com o combate à pandemia no estado.

"O doutor José Henrique Germann, ao longo de um período de 19 meses, cumpriu brilhantemente o trabalho à frente da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo", afirmou o governador em entrevista a jornalistas no Palácio dos Bandeirantes. "Não houve nenhuma razão de qualquer outra ordem exceto a orientação de saúde que ele recebeu de seus médicos."

Germann disse que "pequenos sustos podem significar grandes alertas". "No último dia 3 de julho, dei entrada no hospital Albert Einstein e fui submetido a diversos exames, incluindo o de cateterismo cardíaco. A recomendação médica foi diminuir as atividades inerentes às funções executivas."

Gorinchteyn se reuniu com o governador nos últimos dias, quando a saída de Germann era uma possibilidade por causa de seu estado clínico, e deve tomar posse na sexta-feira (24).

Ele é professor de infectologia na Universidade de Mogi das Cruzes, mestre em doenças infecciosas pela coordenação dos institutos de pesquisa da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo e fez doutorado em neurologia experimental na Unifesp (Universidade Federal de São Paulo). Desde o ano passado, Gorinchteyn é embaixador do Instituto Trata Brasil, que apoia as ações pela universalização do saneamento.

"Temos que entender que existe continuidade, não existe troca. Nós estamos progredindo de uma forma faseada, fazendo com que São Paulo volte a ter esse novo normal de forma gradual, dando abertura para que todos possam retomar suas vidas e a economia, mas sempre lembrando da segurança e da saúde da população", disse Gorinchteyn.