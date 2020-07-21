Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Infectologista do Emílio Ribas assume secretaria de Saúde de SP
Jean Gorinchteyn

Infectologista do Emílio Ribas assume secretaria de Saúde de SP

O médico substituirá José Henrique Germann, que deixou o cargo por problemas de saúde e assumirá o posto de assessor especial do governo para assuntos de saúde pública
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jul 2020 às 15:42

Publicado em 21 de Julho de 2020 às 15:42

Jean Gorinchteyn, novo secretário de Saúde do Estado de São Paulo
Jean Gorinchteyn, novo secretário de Saúde do Estado de São Paulo Crédito: Governo do Estado de São Paulo
O governo de São Paulo anunciou nesta terça-feira (21) que o infectologista Jean Gorinchteyn, do Hospital Israelita Albert Einstein e do Instituto de Infectologia Emilio Ribas, será o novo secretário estadual de Saúde.
Ele substituirá José Henrique Germann, que deixou o cargo por problemas de saúde e assumirá o posto de assessor especial do governo para assuntos de saúde pública.
Germann, 69, ocupou o posto desde o início do governo do tucano e, no início do mês, teve problemas cardiovasculares. Como assessor especial, ele deve seguir uma rotina mais tranquila.
Doria disse que considera o trabalho do secretário eficaz e que a troca não está relacionada com o combate à pandemia no estado.
"O doutor José Henrique Germann, ao longo de um período de 19 meses, cumpriu brilhantemente o trabalho à frente da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo", afirmou o governador em entrevista a jornalistas no Palácio dos Bandeirantes. "Não houve nenhuma razão de qualquer outra ordem exceto a orientação de saúde que ele recebeu de seus médicos."

Veja Também

São Paulo totaliza mais de 20 mil mortes por Covid-19

Testes da vacina chinesa contra Covid-19 começam em São Paulo

Germann disse que "pequenos sustos podem significar grandes alertas". "No último dia 3 de julho, dei entrada no hospital Albert Einstein e fui submetido a diversos exames, incluindo o de cateterismo cardíaco. A recomendação médica foi diminuir as atividades inerentes às funções executivas."
Gorinchteyn se reuniu com o governador nos últimos dias, quando a saída de Germann era uma possibilidade por causa de seu estado clínico, e deve tomar posse na sexta-feira (24).
Ele é professor de infectologia na Universidade de Mogi das Cruzes, mestre em doenças infecciosas pela coordenação dos institutos de pesquisa da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo e fez doutorado em neurologia experimental na Unifesp (Universidade Federal de São Paulo). Desde o ano passado, Gorinchteyn é embaixador do Instituto Trata Brasil, que apoia as ações pela universalização do saneamento.
"Temos que entender que existe continuidade, não existe troca. Nós estamos progredindo de uma forma faseada, fazendo com que São Paulo volte a ter esse novo normal de forma gradual, dando abertura para que todos possam retomar suas vidas e a economia, mas sempre lembrando da segurança e da saúde da população", disse Gorinchteyn.
O novo secretário disse ainda que, após uma alta de casos, a Covid-19 no interior do estado está desacelerando. "Quem sucumbiu foi pela gravidade da doença, não por falta de assistência. Dados preliminares mostram que já tivemos desaceleração no interior, tanto em número de casos quanto em número de mortes", afirmou.

Veja Também

Pela primeira vez capital de São Paulo iguala interior em número de casos

Doria libera competições de automobilismo e motociclismo em São Paulo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 08/04/2026
Imagem de destaque
Petróleo despenca após anúncio de cessar-fogo entre EUA e Irã: como isso afeta o Brasil
Imagem de destaque
Acidente na Vila Rubim congestiona trânsito em Cariacica e Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados