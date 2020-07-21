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Saúde

São Paulo totaliza mais de 20 mil mortes por Covid-19

Um balanço da Secretaria Estadual da Saúde divulgado em entrevista coletiva nesta terça-feira (21); o estado tem 422.669 casos no total
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jul 2020 às 14:43

Publicado em 21 de Julho de 2020 às 14:43

© Movimento no Viaduto do Chá em São Paulo durante a quarentena
Movimento no Viaduto do Chá em São Paulo durante a quarentena Crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil
Balanço da Secretaria Estadual da Saúde divulgado em entrevista coletiva nesta terça-feira (21) no Palácio dos Bandeirantes, mostra que São Paulo tem 422.669 casos no total, 6.235 deles registrados em 24 horas. O Estado tem 20.171 óbitos, sendo 383 em 24 horas.
A taxa de ocupação de leitos de UTI é de 66,6% no Estado e de 64,3% na Grande SP.
Há 5.805 internados em UTI 8.269 em enfermaria, entre suspeitos e confirmados.
Foram 290.346 pacientes recuperados, com 59.960 altas hospitalares.

MUDANÇA NA SECRETARIA 

O médico infectologista do Instituto Emilio Ribas e do Hospital Israelista Albert Einstein infectologista Jean Gorinchteyn será o novo secretário da Saúde de São Paulo. O anúncio foi feito pelo governador do Estado de São Paulo, João Doria, durante entrevista coletiva com a imprensa no Palácio dos Bandeirantes nesta terça.

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