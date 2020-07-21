São Paulo totaliza mais de 20 mil mortes por Covid-19

A taxa de ocupação de leitos de UTI é de 66,6% no Estado e de 64,3% na Grande SP.

O médico infectologista do Instituto Emilio Ribas e do Hospital Israelista Albert Einstein infectologista Jean Gorinchteyn será o novo secretário da Saúde de São Paulo. O anúncio foi feito pelo governador do Estado de São Paulo, João Doria, durante entrevista coletiva com a imprensa no Palácio dos Bandeirantes nesta terça.