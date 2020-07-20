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Coronavírus

Pela primeira vez capital de São Paulo iguala interior em número de casos

Segundo o secretário do desenvolvimento regional, tanto a capital quanto o interior têm 166 mil casos cada, representando 80% dos mais de 416.434 casos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jul 2020 às 15:34

Publicado em 20 de Julho de 2020 às 15:34

Movimento no Viaduto do Chá em São Paulo durante a quarentena
Movimento no Viaduto do Chá em São Paulo durante a quarentena Crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil
Prestes a completar cinco meses de pandemia, a capital de São Paulo, epicentro inicial da doença, se equiparou com o interior do estado no número de casos confirmados de coronavírus. E o interior, pela primeira vez, supera a região da Grande São Paulo (excluída capital) em óbitos.
Segundo o secretário do desenvolvimento regional, Marco Vinholi, tanto a capital quanto o interior têm 166 mil casos cada, representando 80% dos mais de 416.434 em todo o estado -o restante está em áreas como a Baixada Santista e a Grande SP. O interior, contudo, concentra 52,6% da população do estado, ante 26,6% que vivem na capital e 20,8% na região metropolitana.
Em óbitos causados pelo novo coronavírus, o interior chegou a 5.612, ultrapassando em números absolutos os 5.318 da região metropolitana. Já são 19.788 mortes no total, sendo 45% na capital.
De acordo com o a classificação da última sexta-feira (17), enquanto a maior parte do estado está nas regiões laranja ou vermelha do plano de afrouxamento da quarentena, a capital, a região metropolitana e baixada santista estão na fase amarela, assim como Registro.
Sorocaba, Franca, Ribeirão Preto, Piracicaba e Campinas são os locais em alerta máximo.
"Tivemos uma melhora significativa nas regiões de Sorocaba e Campinas", afirmou Vinholi.

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