Inep vai avaliar se há necessidade de alterar data de provas do Enem

Alexandre Lopes, presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) Crédito: FramePhoto/Folhapress

O presidente do Inep  autarquia federal vinculada ao Ministério da Educação (MEC)  ressaltou que além de pensar no calendário do ensino médio, é preciso também pensar no do ensino superior. "Se o exame fosse adiado em um mês, o resultado sairia em fevereiro e o Fies só ficaria pronto em abril. O calendário das universidades vai ser modificado dessa forma? E se eu esperar as aulas voltarem para pensar em uma nova data? As universidades vão começar o ano letivo de 2021 em junho, só depois do Fies?", questionou.

Segundo Lopes, quando chegar a data de encerramento das inscrições do Enem, dia 22 de maio, será feito uma análise do cenário atual, já que, se uma etapa do exame atrasar, outras também atrasam. Atualmente, a data do Enem digital está prevista para os dias 11 e 18 de outubro e a aplicação da prova impressa agendada para 1º e 8 de novembro.

Sobre o período para pedidos de isenção de pagamento da taxa, Lopes comentou que surgiram dúvidas se os estudantes conseguiram realizar o ato devido a suspensão das aulas ocasionada pela pandemia do novo coronavírus . Por isso, o edital passou por mudanças e a concessão da gratuidade será dada pelo Inep, sem necessidade de solicitação do participante, durante o período de inscrições.

O presidente do Inep explicou que, aos poucos, as questões serão tratadas. No entanto, indagou o papel dos governos estaduais para garantir a inscrição dos alunos. "Os estados estão fazendo sua parte ou está todo mundo em casa esperando que o Enem seja cancelado?", pronunciou.

Sobre a decisão da Justiça em São Paulo bem como outras ações em curso para que o exame seja adiado, Lopes vê isso com muita naturalidade. "Em um estado democrático, as pessoas têm o direito de acessar o Judiciário", disse. Contudo, perde a oportunidade de ser ouvido. "O que a Justiça decidir, nós cumprimos", concluiu.

Lopes comunicou ainda que a equipe técnica do Inep não teria se posicionado a favor do adiamento do Enem, uma vez que foram realizados vários estudos técnicos, assim como diversos cenários traçados em função das ações judiciais. "Teremos o Encceja, o Enade, o Enem, mas estamos adequando o nosso trabalho à realidade do país e à crise sanitária. O importante é garantir o exame", emitiu.