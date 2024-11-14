Inep divulga gabarito oficial do Enem 2024; simule sua nota

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou nesta quinta-feira (14) o gabarito das provas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) realizadas nos últimos dois domingos (3 e 10 de novembro). O resultado de cada questão, de acordo com a cor da prova, pode ser visto abaixo.

O estudante que participou dos testes também podem usar o simulador da Gama Pré-Vestibular para calcular os possíveis pontos alcançados.

A ferramenta faz as contas usando os critérios da Teoria de Resposta ao Item (TRI), mesma metodologia de correção do Enem. Com essa simulação, é possível comparar a pontuação aproximada alcançada na prova com as notas de corte do Sistema Unificado (Sisu) para diferentes cursos e universidades.

Para usar a calculadora, o candidato precisa fazer login na ferramenta e se atentar à cor do caderno da sua prova, já que os gabaritos são diferentes. O diretor da Gama, Paulo Victor Scherrer, conta que a equipe conseguiu desenvolver um simulador TRI bem preciso. "Outras calculadoras não levam em conta todos os parâmetros que o Inep (instituto responsável por aplicar o Enem) usa na correção, como nós fazemos. Os nossos níveis conseguem chegar a 98% de precisão, com uma pequena margem de erro de uma prova para outra", destaca.

Para simular sua nota na prova em tela cheia, você também pode clicar aqui

Inicialmente, os gabaritos seriam disponibilizados em 20 de novembro, como previsto em edital, mas o cronograma foi adiantado, conforme informou o ministro da Educação, Camilo Santana, no último domingo (10). As informações estão no site do Inep

Primeiro dia de provas

Gabarito do primeiro dia de provas do Enem 2024 Crédito: Inep

Gabarito do primeiro dia de provas do Enem 2024 Crédito: Inep

Gabarito do primeiro dia de provas do Enem 2024 Crédito: Inep

Gabarito do primeiro dia de provas do Enem 2024 Crédito: Inep

Gabarito do primeiro dia de provas do Enem 2024 Crédito: Inep

Gabarito do primeiro dia de provas do Enem 2024 Crédito: Inep

Segundo dia de provas

Gabarito do segundo dia de provas do Enem 2024 Crédito: Inep

Gabarito do segundo dia de provas do Enem 2024 Crédito: Inep

Gabarito do segundo dia de provas do Enem 2024 Crédito: Inep

Gabarito do segundo dia de provas do Enem 2024 Crédito: Inep

Gabarito do segundo dia de provas do Enem 2024 Crédito: Inep

Gabarito do segundo dia de provas do Enem 2024 Crédito: Inep