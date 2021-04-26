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Educação

Inep anuncia realização do Enade em novembro

A prova do Enade ao Ano II do Ciclo Avaliativo deveria ter sido aplicada no dia 22 de novembro de 2020, mas foi adiada devido às restrições impostas pela pandemia da Covid-19

Publicado em 26 de Abril de 2021 às 16:24

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

26 abr 2021 às 16:24
Alunos em prova: Enade de 2018 avaliou, entre outras áreas, bacharelado de Ciências Sociais e Ciências Humanas
Alunos em prova: após adiamento, Enade será realizado em novembro de 2021. Crédito: Shutterstock
O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) anunciou a intenção de aplicar o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) para alunos dos 30 cursos que compõem o chamado Ano II do Ciclo Avaliativo em novembro deste ano.
A prova deveria ter sido aplicada no dia 22 de novembro de 2020, mas foi adiada com o aval da Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (Conaes) devido às restrições impostas pela pandemia da covid-19 e os consequentes impactos da crise sanitária no cronograma de aulas das instituições de ensino superior de todo o país.
De acordo com o presidente da Conaes, o professor da Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc), Mário César Barreto Moraes, a proposta de aplicar a prova para cerca de 470 mil estudantes de cursos do chamado Ciclo II foi aprovada na última reunião da comissão, na quinta-feira (22) passada.
“Isso foi aprovado na reunião da Conaes, junto com a presidência do Inep”, disse Moraes à Agência Brasil, explicando que a ata da reunião ainda precisa ser aprovada, o que, segundo ele, é mera questão de formalidade.
Consultado pela Agência Brasil, o Inep confirmou o cronograma por meio de sua assessoria. Contudo, a autarquia vinculada ao Ministério da Educação fez uma ressalva: a data pode voltar a ser alterada em função da evolução da crise sanitária decorrente da pandemia da covid-19. O edital deve ser publicado em junho.
Aplicado desde 2004, o Enade avalia o rendimento dos concluintes dos cursos de bacharelado e superiores de tecnologia em relação às diretrizes curriculares, bem como o desenvolvimento de competências e habilidades necessárias à formação geral e profissional e o nível de atualização dos estudantes em relação à realidade brasileira e mundial. No ano passado, cerca de 470 mil estudantes de cursos vinculados a 30 diferentes áreas que compõem o chamado Ano II do Ciclo Avaliativo do exame deveriam ter participado das provas.
Dezessete cursos de licenciatura, dez de bacharelado e três de tecnologia devem ser avaliados na aplicação do Enade ao Ano II do Ciclo Avaliativo. São eles:

LICENCIATURA

  • Artes visuais
  • ciência da computação
  • ciências biológicas
  • ciências sociais 
  • educação física
  • filosofia 
  • física
  • geografia
  • história
  • Letras-Inglês
  • Letras- Português
  • Letras – Português e Espanhol
  • Letras-  Português e Inglês
  • Matemática
  • Música
  • Pedagogia
  • Química

BACHARELADO 

  • Ciência da computação
  • Ciências biológicas
  • Ciências sociais
  • Design
  • Educação Física
  • Filosofia
  • Geografia
  • História
  • Química
  • Sistemas de informação

TECNOLÓGICO 

  • tecnologia em análise desenvolvimento de sistemas
  • tecnologia em gestão da tecnologia da informação
  • tecnologia em redes de computadores.

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