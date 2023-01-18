Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Incêndio atinge aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro
De grandes proporções

Incêndio atinge aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro

Fogo atinge galpão do aeroporto internacional de Tom Jobim, o Galeão; não há informações sobre feridos ou mortos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

18 jan 2023 às 15:24

Publicado em 18 de Janeiro de 2023 às 15:24

Um incêndio de grandes proporções atinge um galpão do aeroporto internacional Tom Jobim, o Galeão, na Ilha do Governador, zona norte do Rio de Janeiro. Até o momento não há informações sobre feridos ou mortos.
O Corpo de Bombeiros afirmou que foi acionado às 13h46 através do quartel da Ilha do Governador e depois acionou mais oito quartéis para dar conta do fogo, que teria começado por volta das 13h30.
Na redes sociais, moradores publicaram imagens da fumaça vista de diversos bairros da cidade e até de Duque de Caxias, município da região metropolitana. A reportagem tentou contato com a assessoria de imprensa do Galeão, mas ainda não teve resposta até a publicação deste texto.

Veja Também

Chuva provoca deslizamento e mortes em SC; bebê está desaparecido

Marido e sogro são suspeitos de mandar matar mulher e filhos no DF

Aluna da USP suspeita de golpe em formatura recebeu auxílio emergencial

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Rio de Janeiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Alecrim: 5 motivos para ter em casa a planta que ajuda a limpar as energias
Imagem de destaque
Bloqueio de Trump ao Irã é uma aposta arriscada. Vai funcionar?
Imagem de destaque
Quem é Alexandre Ramagem, delegado da PF e ex-deputado federal preso nos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados