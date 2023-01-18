Incêndio atinge aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro

O Corpo de Bombeiros afirmou que foi acionado às 13h46 através do quartel da Ilha do Governador e depois acionou mais oito quartéis para dar conta do fogo, que teria começado por volta das 13h30.

Na redes sociais, moradores publicaram imagens da fumaça vista de diversos bairros da cidade e até de Duque de Caxias, município da região metropolitana. A reportagem tentou contato com a assessoria de imprensa do Galeão, mas ainda não teve resposta até a publicação deste texto.