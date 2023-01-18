Chuva provoca deslizamento e mortes em SC; bebê está desaparecido

Parte da estrutura da casa atingida pelo deslizamento em Rodeio foi arrastada para dentro de um córrego ao lado do Morro do Pico Crédito: Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina

Pelo menos duas pessoas morreram após um deslizamento de terra no Morro do Pico, causado por fortes chuvas que atingiram o município de Rodeio, em Santa Catarina. Apenas nesta terça-feira (17), a região recebeu 210 milímetros de precipitações. As vítimas, segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, foram localizadas na madrugada desta quarta (18) e identificadas por parentes como um homem de 30 anos e uma menina de quatro anos. Os nomes não foram divulgados. Outra menina, de um ano e meio, que estava com as duas vítimas no momento do deslizamento, está desaparecida e ainda é alvo de busca pelas forças de resgate.

Uma dupla de cão e militar (binômio) foi encaminhada para a região para ajudar nas buscas. O animal já atuou em deslizamentos em Petrópolis (RJ), Brumadinho (MG) e Recife (PE). No local, militares constataram pelo menos outros dois deslizamentos e viram que parte da estrutura da casa atingida foi arrastada até um córrego.

"Muitas pessoas foram afetadas com a inundação e com o deslizamento de terra. Temos notícias nada boas. Muitas pessoas perderam todos os seus pertences", afirmou o prefeito Valcir Ferrari, em publicação nas redes sociais.

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