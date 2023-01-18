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Chuva provoca deslizamento e mortes em SC; bebê está desaparecido

Vítimas identificadas até o momento são um homem de 30 anos e uma menina de 4; militares relatam mais deslizamentos na região
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

18 jan 2023 às 13:22

Publicado em 18 de Janeiro de 2023 às 13:22

Parte da estrutura da casa atingida pelo deslizamento em Rodeio foi arrastada para dentro de um córrego ao lado do Morro do Pico
Parte da estrutura da casa atingida pelo deslizamento em Rodeio foi arrastada para dentro de um córrego ao lado do Morro do Pico Crédito: Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina
Pelo menos duas pessoas morreram após um deslizamento de terra no Morro do Pico, causado por fortes chuvas que atingiram o município de Rodeio, em Santa Catarina. Apenas nesta terça-feira (17), a região recebeu 210 milímetros de precipitações. As vítimas, segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, foram localizadas na madrugada desta quarta (18) e identificadas por parentes como um homem de 30 anos e uma menina de quatro anos. Os nomes não foram divulgados. Outra menina, de um ano e meio, que estava com as duas vítimas no momento do deslizamento, está desaparecida e ainda é alvo de busca pelas forças de resgate.
► Como é medida a quantidade de chuva
Uma dupla de cão e militar (binômio) foi encaminhada para a região para ajudar nas buscas. O animal já atuou em deslizamentos em Petrópolis (RJ), Brumadinho (MG) e Recife (PE). No local, militares constataram pelo menos outros dois deslizamentos e viram que parte da estrutura da casa atingida foi arrastada até um córrego.
"Muitas pessoas foram afetadas com a inundação e com o deslizamento de terra. Temos notícias nada boas. Muitas pessoas perderam todos os seus pertences", afirmou o prefeito Valcir Ferrari, em publicação nas redes sociais.

Chuvas em SC

A Defesa Civil de Santa Catarina emitiu nesta terça um alerta de chuva intensa, raios, rajadas de vento e granizo para o litoral norte, a Grande Florianópolis, alto, médio e baixo Vale do Itajaí e Planalto Norte. Na região oeste do estado, um temporal com ventos de até 43 km/h arrastou o telhado de uma empresa, que atingiu duas casas em Xanxerê. Ninguém ficou ferido na ocasião. Em Rio Negrinho, pelo menos sete ruas foram interditadas devido a deslizamentos. Até o momento, não há confirmações de feridos.

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