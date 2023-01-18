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R$ 3 mil

Aluna da USP suspeita de golpe em formatura recebeu auxílio emergencial

Segundo o Portal da Transparência, Alicia Dudy Muller, de 25 anos, embolsou o valor em cinco parcelas de R$ 600, entre os meses de junho e novembro de 2020
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

18 jan 2023 às 15:03

Publicado em 18 de Janeiro de 2023 às 15:03

Alicia Dudy Müller Veiga, 25, faturou, no total, R$ 326 mil em premiações da Lotofácil
Alicia Dudy Muller, de 25 anos, é suspeita de desviar dinheiro de um fundo de formatura  Crédito: Divulgação | USP
A aluna de medicina Alicia Dudy Muller, de 25 anos, suspeita de desviar R$ 927 mil de um fundo de formatura, recebeu R$ 3 mil de auxílio emergencial do Governo Federal, benefício criado para ajudar a população em situação de vulnerabilidade durante a pandemia de covid-19.
A estudante embolsou o valor em cinco parcelas de R$ 600, entre os meses de junho e novembro de 2020, segundo dados disponíveis no Portal da Transparência, que não registra a devolução do dinheiro.
Alicia terminou o ensino médio em 2014 em uma escola estadual no Ipiranga, na zona sul de São Paulo, e foi aprovada em medicina na Universidade de São Paulo (USP) quatro anos depois, em 2018, após fazer um preparatório no Poliedro, cursinho tradicional na capital paulista entre vestibulandos de universidades concorridas.
A universitária era presidente da comissão de formatura da Turma 106 da Faculdade de Medicina da USP. A suspeita de golpe se deu no dia 6 de janeiro, depois que Alicia confessou em um grupo de WhatsApp que perdeu o dinheiro arrecadado para a festa. Ela alegou ter aplicado o montante em uma investidora, investigada por fraudes.
licia Dudy Müller Veiga é acusada de golpe em comissão de formatura da Faculdade de Medicina da USP
Alicia confessou em grupo de WhatsApp que havia perdido o dinheiro arrecadado para a formatura da Turma 106 da Faculdade de Medicina da USP Crédito: Reprodução
Ao todo, 110 pessoas foram afetadas pelo desvio. A formatura, a colação de grau e o baile dos formandos estavam previstos para o início de 2024. Ela foi denunciada à polícia por colegas pelo crime de apropriação indébita.
Após o caso ganhar força nas redes sociais, foi descoberto que Alicia já era investigada desde meados do ano passado por deixar um prejuízo de R$ 192 mil em uma lotérica na Vila Mariana, na zona sul de São Paulo.
Em 12 de julho, Alicia tentou apostar R$ 891,5 mil na Lotofácil, mas a gerente da lotérica notou que o Pix tinha sido agendado, informando à suspeita que não aceitava pagamentos agendados. Apesar do alerta, a operadora do caixa já havia realizado apostas de R$ 193,8 mil e entregado os canhotos, de cinco apostas de 20 dezenas (R$ 38,76 mil cada), dando prejuízo ao estabelecimento.
De acordo com o inquérito policial a que a reportagem teve acesso, a estudante despertou a atenção da lotérica em abril, quando apostou R$ 9.690 na Lotofácil. No dia seguinte, ela voltou à agência e realizou outras duas apostas no mesmo valor, ambas pagas por meio de Pix.

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