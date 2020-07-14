Impeachment aumentaria dificuldade de enfrentar a Covid-19, diz Maia

Na avaliação do parlamentar, o tema em torno da remoção do cargo de um presidente da República é uma "decisão política", e os impactos da Covid-19 já são grandes sem estarem envoltos em uma crise política "ainda mais profunda". "O nosso papel é o de fazer essa construção de um diálogo junto com o Executivo e o Judiciário", declarou Maia à rádio baiana.