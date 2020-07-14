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Impeachment aumentaria dificuldade de enfrentar a Covid-19, diz Maia

Na avaliação do parlamentar, o tema em torno da remoção do cargo de um presidente da República é uma 'decisão política', e os impactos da Covid-19 já são grandes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jul 2020 às 12:04

Publicado em 14 de Julho de 2020 às 12:04

Presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia
O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia,disse que iniciar um processo de impeachment aprofundaria ainda mais a crise Crédito: Cleia Viana/Câmara dos Deputados
O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou na manhã desta terça-feira (14), em entrevista à Rádio Metrópole, de Salvador, que iniciar um processo de impeachment neste momento aprofundaria ainda mais a crise provocada pela pandemia do novo coronavírus.
Na avaliação do parlamentar, o tema em torno da remoção do cargo de um presidente da República é uma "decisão política", e os impactos da Covid-19 já são grandes sem estarem envoltos em uma crise política "ainda mais profunda". "O nosso papel é o de fazer essa construção de um diálogo junto com o Executivo e o Judiciário", declarou Maia à rádio baiana.

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